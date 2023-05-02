Крупные пожары в Костанайской области: экс-директора лесхоза обвинили в ущербе более 22 млрд тенге

В Костанае начался суд над Асхатом Жакашевым, бывшим директором Басаманского лесхоза, где в сентябре 2022 года пожар уничтожил более 40 тыс. гектаров леса, передает Zakon.kz.

Заседание суда началось с двух ходатайств защитников Асхата Жакашева. В первом они просили суд назначить пожаро-техническую экспертизу для установления точной причины и места возникновения пожара. Второе ходатайство касалось истребования материалов дела, рассмотренного в Аулиекольском районном суде по делу Александра Рапейко, который был признан виновным в возникновении пожара, но заключил процессуальное соглашение. По мнению адвоката, если дела Жакашева и Рапейко связаны, то ему не понятно, почему они рассматривались в рамках разных дел.

Судья Алтын Байжуманова удовлетворила ходатайство о запросе дела Рапейко. Касаемо экспертизы она отметила, что для начала необходимо выяснить у экспертов, насколько ее проведение возможно.

Жакашеву обвиняют по п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Согласно обвинительному акту, в период с 2020 по сентябрь 2022 года бывший директор лесхоза, используя служебное положение, позволял частникам в пожароопасный период заготавливать лес без разрешительных документов. За что получил от них более 15 млн тенге вознаграждения.

"Несмотря доведенный до всех директоров лесхоза запрет нахождения физических лиц и об остановке порубочных работ и сенозаготовке из-за пятого класса пожароопасности, Жакашев умышлено не издал приказ о запрете. Единолично разрешил бригадам находиться в лесу и продолжать лесозаготовительные работы", – отметил прокурор.

По мнению обвинения, Жакашев злоупотребил служебными полномочиями, что в итоге нанесло ущерб на 22,1 млрд тенге как государству, так и отдельным гражданам.

Что касается порядка проведения судебного разбирательства, то сначала будут заслушивать потерпевших. А их по делу набралось 170 человек, среди которых как жители сел, так и предприниматели.

2 сентября 2022 года в Костанайской области разгорелось несколько природных пожаров, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства составляет 107 257 га. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.

13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства".