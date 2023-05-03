Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Павел Прилучный стал отцом в третий раз

Павел Прилучный стал отцом в третий раз Фото: Instagram/bugevuge/
Уроженец Шымкента, ставший популярным российским актером, Павел Прилучный стал отцом в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Третьего ребенка, сына, супруга Павла Прилучного Зепур Брутян родила 28 апреля. Известно о радостном для семьи событии стало только сейчас. Актер сам сообщил поклонникам об этом в своем Instagram.


На кадрах видео из роддома Прилучный показал супругу, старших детей, момент перерезания пуповины и себя с малышом на руках.

Павел Прилучный уже воспитывает двоих детей, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию, от бывшей супруги российской актрисы Агаты Муцениеце. Для Брутян ребенок стал первым.

Павел Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где в последствии сделал карьеру в кино. Широкую популярность получил после боевика "На игре". Последняя удачная роль - в сериале "Мажор", он стал лидером рейтинга российского ТВ в 2014-м.

Читайте также

Неслышащие танцоры из СКО взяли Гран-при в Дубае

Асель Садвакасова раскрыла секрет стройной фигуры

Налоговая заблокировала счета компаний Оксаны Самойловой

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
С кем нельзя заключать трудовой договор с 1 мая 2023 года
С кем в Казахстане нельзя заключать трудовой договор с 1 мая
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления