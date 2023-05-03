Уроженец Шымкента, ставший популярным российским актером, Павел Прилучный стал отцом в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Третьего ребенка, сына, супруга Павла Прилучного Зепур Брутян родила 28 апреля. Известно о радостном для семьи событии стало только сейчас. Актер сам сообщил поклонникам об этом в своем Instagram.





На кадрах видео из роддома Прилучный показал супругу, старших детей, момент перерезания пуповины и себя с малышом на руках.

Павел Прилучный уже воспитывает двоих детей, 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию, от бывшей супруги российской актрисы Агаты Муцениеце. Для Брутян ребенок стал первым.

Павел Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где в последствии сделал карьеру в кино. Широкую популярность получил после боевика "На игре". Последняя удачная роль - в сериале "Мажор", он стал лидером рейтинга российского ТВ в 2014-м.

