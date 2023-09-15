Павел Прилучный поблагодарил супругу

Уроженец Шымкента, ставший популярным российским актером, Павел Прилучный на странице в Instagram опубликовал совместное фото с женой Зепур Брутян, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 14 сентября он отметил: "Чего не сделаешь ради любимой работы".

Несмотря на то, что я спал всего три часа, накануне простыл на съемках и к вечеру у меня, кажется, даже поднялась температура, мы сегодня представили проект. Спасибо Зепюр за поддержку и заботу". Павел Прилучный

Стоит отметить, что Прилучный и Брутян достаточно часто делятся с подписчиками моментами личной жизни.

Материал по теме Павел Прилучный стал отцом в третий раз

Несколько дней назад супруга звезды фильма "Мажор" заявила, что настоящая любовь существует. Несмотря на то, что в один день все может измениться.