Павел Прилучный поблагодарил супругу
Фото: Instagram/bugevuge
Уроженец Шымкента, ставший популярным российским актером, Павел Прилучный на странице в Instagram опубликовал совместное фото с женой Зепур Брутян, сообщает Zakon.kz.
В сообщении за 14 сентября он отметил: "Чего не сделаешь ради любимой работы".
Несмотря на то, что я спал всего три часа, накануне простыл на съемках и к вечеру у меня, кажется, даже поднялась температура, мы сегодня представили проект. Спасибо Зепюр за поддержку и заботу".Павел Прилучный
Стоит отметить, что Прилучный и Брутян достаточно часто делятся с подписчиками моментами личной жизни.
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