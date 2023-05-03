Нумеролог: май станет месяцем перемен

Наступивший май принесет перемены, они могут быть самыми неожиданными и не всегда приятными, на первый взгляд, сообщает Zakon.kz.

Во время больших перемен, которые приготовил май, необходимо отказаться от чрезмерно ответственной работы, больше двигаться: путешествовать, заниматься спортом, устраивать праздники и собирать гостей, пишет Sputnik.

"Движение в этот период должно быть во всех областях человеческой жизни. Для желающих поменять работу месяц вполне подходящий. Но важно понимать ряд моментов. У тех, у кого давно "наклевывалось" увольнение, это, скорее всего, произойдет. И не потому, что месяц наполнен какой-то вибрацией окончания. Многое просто зависит от того, как мы к этому относимся. Очень важно делать акцент на том, что, все, что завершается – это не завершение, а изменение. Не надо делать из этого трагедию. Это не завершение, а новый этап, новый период". Нумеролог Ирина Кальницкая

Важно не растеряться и начать движение, даже если вам привычно и уютно в вашей зоне комфорта, уверяет нумеролог.

Особенно удачным май станет для тех, кто давно планировал переезды в другие страны или города: это желание наверняка исполнится. Очень хорошо в этот период отправляться в путешествия на колесах.

"Внимание необходимо обратить на вопросы здоровья, особенно на заболевания, которые долгое время не давали о себе знать. С приходом энергий движения мая они напомнят о себе. Особое внимание нужно обратить на здоровье людям с проблемами желчного пузыря и тем, у кого густая кровь. Кстати, именно в мае им хорошо пройти лечение, потому что движение будет запущено очень стремительно, а значит в мае мы получаем быстрый результат, чего бы это ни касалось". Нумеролог

Станет больше мошенников и людей, от них пострадавших, поэтому в мае лучше воздержаться от любых проектов, которые вызывают сомнения.

При этом многим май принесет яркие встречи с представителями противоположного пола. Но рассчитывать на то, что отношения продлятся долго, особо не стоит.

"Потому что в мае есть такие вибрации… Платформа такая: перемен и изменения движения. Это не про стабильность. Если вы встречаете мужчину или женщину своей мечты в мае 2023 года, велик шанс, что это будут не долгосрочные взаимоотношения, но наполненные авантюрами, яркостью, всем спектром эмоций. Но повторюсь, они будут скоротечны. Может ли быть по другому? Конечно, всякое бывает, но вероятность этого крайне мала, я бы сказала, ничтожна". Кальницкая

Перемены, происходящие в мае, не всегда будут желаемыми и легкими, говорит Кальницкая. Некоторые даже могут вызвать шок. Однако спустя некоторое время, оглянувшись назад и проанализировав случившееся, каждый поймет, что произошедшее было самым лучшим сценарием возможного развития событий на тот момент.

"Еще раз повторюсь: в мае 2023 года нужно быть готовыми к самым неожиданным новостям. Произойдут неожиданные вещи, но не стремительно, а постепенно. Вообще, советую не принимать никаких серьезных решений, если, конечно, они не были приняты заранее и запланированы на май. Лучше подождать. Потому, что июнь будет достаточно интересным. Но, если честно, я его жду немного с содроганием. Тем не менее, что бы ни произошло, мы все переживем". Кальницкая

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