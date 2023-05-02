Удачные и неудачные даты для денежных стрижек в мае

Эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова отметила, что важно успеть подстричься в определенные дни по лунному календарю. Это избавит от прошлого негативного опыта и привлечет финансовое благополучие, сообщает Zakon.kz.

Для подборки дат cпециалист использует комбинированный метод: чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, специалист обращается к лунному календарю. Для определения положительного или отрицательного аспекта энергий, астролог прибегает к древнекитайской системе Цзы Пин БаЦзы.

Самые благоприятные даты для стрижек в мае

По лунному календарю последний весенний месяц щедр на время для изменений цвета и длины волос у женщин и мужчин. Звезды благоволят к любым преображениям.

"Самыми благоприятными датами для того, чтобы записаться в салон, будут: 7, 13, 19, 23, 25 и 31 мая. Попробуйте, вам обязательно понравится", – считает астролог.

Достаточно символически состричь миллиметр с кончиков волос для того, чтобы все осуществилось.

Денежная стрижка в мае

Последний месяц весны не богат на благоприятные даты, чтобы заручиться финансовым успехом. Когда лучше подстричься, чтобы подключиться к денежному потоку?

"Денежную стрижку в конце весны нужно успеть сделать за один день – это 31 мая", – пояснила Елена Егорова.

Она также порекомендовала в эту дату не стричь волосы самому. Иначе нужного эффекта не получится. Лучше это дело поручить опытному специалисту или близкому человеку, который вызывает доверие.

Правила денежной стрижки

Планируя денежную стрижку, стоит учитывать ряд нюансов. Чтобы избежать энергетического дисбаланса, во-первых, не стоит самому браться за ножницы. Эта примета родом из далекого прошлого. Считалось, что тот, кто стрижется сам, отрезает путь к удаче.

Укорачивая отросшие локоны, человек стремится к тому, чтобы избавиться от негатива и привлечь перемены к лучшему. Самостоятельная стрижка этому не способствует. Поэтому помогать должен, если не мастер, то хотя бы друг или родственник.

Во-вторых, важен правильный эмоциональный настрой. Отправившись на денежную стрижку в салон, нужно думать о грядущем финансовом благополучии и мысленно притягивать к себе финансовый поток.

Неблагоприятные дни для стрижки в мае

Однозначно не стоит экспериментировать с внешним видом в начале и конце месяца. Согласно лунному календарю, стрижка волос в неподходящий период способна оказать негативное влияние, привести к потере красоты волос и навредить биоэнергетике, пишет "Пятый канал".

"Неблагоприятные дни в феврале, когда не стоит экспериментировать с внешним видом: 3, 4, 5, 10, 17, 22, 28, 29 и 30 мая. Не рекомендуется начинать новый процесс, смену имиджа. Лучше не стригитесь в эти даты", - подытожила астролог.

Астрологи определили цвета, которые принесут удачу и станут полезными представителям разных знаков зодиака, в зависимости от особенностей по гороскопу.

