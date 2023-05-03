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74 случая заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

74 случая заражения коронавирусом за сутки в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения опубликовало суточный мониторинг заболеваемости коронавирусом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На утро третьего мая в стране зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом.

Лечение от КВИ продолжают получать 1142 человека, из них в стационарах находятся 147 пациентов, амбулаторно – 995.

Из числа заболевших находятся:

  • в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

Накануне количество заразившихся за сутки составило 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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