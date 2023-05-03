74 случая заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

Министерство здравоохранения опубликовало суточный мониторинг заболеваемости коронавирусом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На утро третьего мая в стране зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом.

Лечение от КВИ продолжают получать 1142 человека, из них в стационарах находятся 147 пациентов, амбулаторно – 995.

Из числа заболевших находятся:

в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0.

Накануне количество заразившихся за сутки составило 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

