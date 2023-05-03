74 случая заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения опубликовало суточный мониторинг заболеваемости коронавирусом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
На утро третьего мая в стране зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом.
Лечение от КВИ продолжают получать 1142 человека, из них в стационарах находятся 147 пациентов, амбулаторно – 995.
Из числа заболевших находятся:
- в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
Накануне количество заразившихся за сутки составило 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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