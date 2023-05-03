Засуху в мае спрогнозировали в одном из регионов Казахстана

Предварительный прогноз засухи на май выпустил РГП "Казгидромет". В целом, как рассказали Zakon.kz, в мае месяце в основных зерносеющих регионах увлажнение в основном ожидается около нормы.

"Оптимально влажные условия увлажнения предполагаются в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Астраханском районах, в Восточно-Казахстанской области в Куршимском, Глубоковском, Зыряновском, Уланском, Катон-Карагайском районах и в Усть-Каменогорске, в Талгарском районе Алматинской области". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Отмечено, в Кызылординской области ожидается наступление засухи в Аральском и в Казалинском районах, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры.

"На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям", – уточнили синоптики.

По данным метеорологов, 3 мая на западе, юго-западе Казахстана пройдет дождь с грозой и градом, временами сильный дождь, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег).