Диетолог назвала самые вредные напитки из фруктового сока

Врач-диетолог Татьяна Залетова предупредила, что употребление фруктового сока и изготовленных из него напитков может привести к ожирению. Она перечислила самые вредные соковые продукты, сообщает Zakon.kz.

По словам медика, людям, которые придерживаются принципов здорового питания, нужно включать в рацион фрукты, а не соки.



"Выбирая между соком и фруктами, лучше выбрать фрукты. Когда мы делаем из них сок, мы теряем много клетчатки и увеличиваем количество сахара и фруктозы в пище. Людям с сахарным диабетом, с нарушениями углеводного обмена и с гастроэнтерологическими заболеваниями натуральные соки, которые не разбавлены водой, пить не рекомендуется", - объяснила диетолог.

Она отметила, что соки промышленного производства особенно вредны, потому что они всегда содержат еще и добавленный сахар. При этом наиболее опасны напитки, которые изготовлены из фруктов с высоким гликемическим индексом, они повышают риск ожирения, сообщает радио Sputnik.

"Самый вредный сок – тот, который сделан из продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть, например, из ананасов, персиков или смеси тропических фруктов", - рассказала Залетова.

Специалисты по питанию предупреждают, что не все привычные нам продукты полезно есть натощак. От шести из них лучше воздержаться, чтобы не вредить организму.

