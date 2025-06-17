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Советы

Жидкие калории и риск ожирения: что скрывает фруктовый сок

врач, опасность здоровью, фруктовые соки, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 09:58 Фото: pixabay
Фруктовые соки содержат много углеводов и калорий, но не дают длительного чувства насыщения. В результате человек получает лишнюю энергию, не снижая при этом общий аппетит. Об этом предупредила врач-диетолог Наталья Круглова, сообщает Zakon.kz.

Специалист настоятельно отговаривает регулярно употреблять несколько стаканов сока в день. Все это может привести к ожирению.

"Стакан сока – это около 100 килокалорий. Если пить по два-три стакана в день, это существенно повышает калорийность рациона, а в долгосрочной перспективе может привести к набору веса".Наталья Круглова

В продолжении эксперт добавила, что сок не содержит пищевых волокон, замедляющих усвоение сахаров, и потому может быть опасен при диабете.

"Регулярное употребление нескольких стаканов фруктового сока в день может приводить к накоплению избыточного веса. Особенно важно понимать, что жидкие калории, в том числе из сока, хоть и содержат энергию, не дают длительного насыщения. Человек получает калории, но не чувствует сытости. Поэтому мы рекомендуем ограничиваться одним стаканом фруктового сока в сутки", – цитирует врача издание "АиФ".

Также Круглова развеяла миф о вреде цитрусовых соков натощак.

По ее словам, для здорового человека они безопасны, однако при болезнях ЖКТ в стадии обострения от них лучше отказаться или разбавить водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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