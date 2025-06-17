Жидкие калории и риск ожирения: что скрывает фруктовый сок

Фруктовые соки содержат много углеводов и калорий, но не дают длительного чувства насыщения. В результате человек получает лишнюю энергию, не снижая при этом общий аппетит. Об этом предупредила врач-диетолог Наталья Круглова, сообщает Zakon.kz.

Специалист настоятельно отговаривает регулярно употреблять несколько стаканов сока в день. Все это может привести к ожирению.

"Стакан сока – это около 100 килокалорий. Если пить по два-три стакана в день, это существенно повышает калорийность рациона, а в долгосрочной перспективе может привести к набору веса". Наталья Круглова

В продолжении эксперт добавила, что сок не содержит пищевых волокон, замедляющих усвоение сахаров, и потому может быть опасен при диабете.

"Регулярное употребление нескольких стаканов фруктового сока в день может приводить к накоплению избыточного веса. Особенно важно понимать, что жидкие калории, в том числе из сока, хоть и содержат энергию, не дают длительного насыщения. Человек получает калории, но не чувствует сытости. Поэтому мы рекомендуем ограничиваться одним стаканом фруктового сока в сутки", – цитирует врача издание "АиФ".

Также Круглова развеяла миф о вреде цитрусовых соков натощак.

По ее словам, для здорового человека они безопасны, однако при болезнях ЖКТ в стадии обострения от них лучше отказаться или разбавить водой.

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Конечно же, с возрастом людям становится сложнее избавиться от лишнего веса, который к тому же не только медленно уходит, но и быстрее набирается. Простую причину озвучила врач-эндокринолог Оксана Михалева: "Все это происходит из-за снижения метаболизма".