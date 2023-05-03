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В Алматы заброшенное убежище вернут в госсобственность

Заброшенное убежище в Алматы вернут в госсобственность Фото: пресс-служба акимата Алматы
2 мая аким Алматы Ерболат Досаев посетил одно из сооружений гражданской обороны в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек.

"Стратегически важный объект находится в аварийном состоянии и не готов к приему укрываемых. По итогам объезда Ерболат Досаев поручил районным акиматам совместно с Управлением государственных активов в месячный срок внести предложения по возврату защитных сооружений в коммунальную собственность".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, глава города дал поручение разработать единые стандарты по регистрации и приему населения в случае потенциальных ЧС и провести полномасштабные учения осенью текущего года для проверки готовности всех коммунальных служб.

9 февраля Досаев заявил, что в городе проведут новый сейсмический аудит во второй половине 2023 года.

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