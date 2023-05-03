Закон о противодействии торговле людьми хотят усовершенствовать в Казахстане

Мажилис принял в работу проект закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С докладом по этому проекту закона выступила депутат Снежанна Имашева.

"В законопроекте "О противодействии торговле людьми" предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение в соответствие с международными стандартами и введение новых понятий и определение круга лиц, на которых будут распространяться положения закона, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции, внедрение оценки рисков торговли людьми", – отметила она.

Сопутствующим проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми" предусматривается внесение изменений и дополнений в Кодекс "О браке и семье", Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, закон "О фонде компенсации потерпевшем", направленные на введение обязанности сообщения в органы опеки и попечительства, прокуратуры, организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о фактах поступления детей, также установления перечня преступлений, связанных с торговлей людьми, информирование потерпевших о праве на получение специальных социальных услуг.







Сопутствующим проектом закона "О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми" предусматривается введение административной ответственности за несообщение должностными лицами медорганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного и определение компетенции уполномоченного органа в области защиты прав ребенка.



