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Законодательство РК

Закон о противодействии торговле людьми хотят усовершенствовать в Казахстане

торговля людьми, рабство Фото: pexels
Мажилис принял в работу проект закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С докладом по этому проекту закона выступила депутат Снежанна Имашева. 
"В законопроекте "О противодействии торговле людьми" предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение в соответствие с международными стандартами и введение новых понятий и определение круга лиц, на которых будут распространяться положения закона, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции, внедрение оценки рисков торговли людьми", – отметила она.
Сопутствующим проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми" предусматривается внесение изменений и дополнений в Кодекс "О браке и семье", Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, закон "О фонде компенсации потерпевшем", направленные на введение обязанности сообщения в органы опеки и попечительства,  прокуратуры, организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о фактах поступления детей, также установления перечня преступлений, связанных с торговлей людьми, информирование потерпевших о праве на получение специальных социальных услуг.

Сопутствующим проектом закона "О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми" предусматривается введение административной ответственности за несообщение должностными лицами медорганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного и определение компетенции уполномоченного органа в области защиты прав ребенка.

Как в Казахстане и мире торгуют людьми – в материале корреспондента Zakon.kz. 

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