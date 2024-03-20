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Законодательство РК

Самостоятельный закон о противодействии торговле людьми появится в Казахстане

Самостоятельный закон о противодействии торговле людьми появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 11:14 Фото: unsplash
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 марта 2024 года приняли в первом чтении проект закона, которым предусматривается внедрении в школах Казахстана программ по противодействию торговле людьми, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Представил его министр внутренних дел Ержан Саденов.

По его словам, в рамках законопроекта планируется определить правовые основы для противодействия торговле людьми для защиты прав и свобод граждан.

"Проект закона содержит новый понятийный аппарат. В частности, вводятся понятия "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "уязвимое положение", "субъекты противодействия торговле людьми" и другие. Он приведен в соответствие с международными стандартами, в том числе Палермским протоколом ООН", – сказал Ерлан Саденов.

Сопутствующими поправками в Уголовный кодекс РК вводится понятие о преступлениях, связанных с торговлей людьми. Также расширяется определение "эксплуатации человека" в части способов совершения", ч. 2 ст. 309 УК РК "Притоносодержание и сводничество" дополняется новым квалифицирующим признаком – "посредством сети Интернет".

В ст. 71 Уголовно-процессуального кодекса РК вводится право потерпевшего на получение специальных социальных услуг.

В Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье" закрепляется обязанность должностных лиц информировать органы прокуратуры об оставлении у них детей. Это приюты, детские дома и другие организации.

Закон РК "О Фонде компенсации потерпевшим" дополняется тремя видами преступлений, по которым предусмотрены выплаты (похищение, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, вовлечение в занятие проституцией).

"В Кодекс об адмправонарушениях вводится ответственность за несообщение об оставлении детей в отношении медицинских организаций, приютов, детских домов", – отметил Ержан Саденов.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что документом устанавливается уполномоченный орган в сфере противодействия торговле людьми.

Депутаты полагают, что вышеперечисленные меры позволят повысить эффективность работы в сфере противодействия торговле людьми и усовершенствовать законодательство.

Ранее депутат Мажилиса Марат Башимов прокомментировал нам законопроекты по противодействию торговле людьми. Подробности здесь.

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