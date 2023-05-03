"ПСЖ" хочет расстаться с Лионелем Месси

35-летняя аргентинская звезда "ПСЖ" Лионель Месси с большой долей вероятности покинет французский клуб по окончании нынешнего сезона из-за внезапной поездки в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



По информации французского издания L’Equipe, парижане не планируют подписывать повторный контракт с капитаном сборной Аргентины. Холодные отношения между игроком и руководством команды накалились после того, как Лионель совершил несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Разрыв договора между Месси и "ПСЖ" муссируется уже на протяжении последних трех месяцев.





Фото: twitter/WeAreMessi

Первым серьезным наказанием для аргентинца стало то, что "ПСЖ" не будет выплачивать зарплату ему из-за его отстранения за две недели поездки в Саудовскую Аравию. Форвард улетел сразу после поражения парижан от "Лорьяна" – 1:3 – в рамках игр Лиги 1. Как пишет L’Equipe, главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье предупредил Месси не пропускать ближайшую тренировку.

Срок контракта лучшего игрока ЧМ-2022 с парижской командой истекает по окончании этого сезона.

