Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"ПСЖ" хочет расстаться с Лионелем Месси

Футбол Разрыв ПСЖ Фото: twitter/WeAreMessi
35-летняя аргентинская звезда "ПСЖ" Лионель Месси с большой долей вероятности покинет французский клуб по окончании нынешнего сезона из-за внезапной поездки в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"

По информации французского издания L’Equipe, парижане не планируют подписывать повторный контракт с капитаном сборной Аргентины. Холодные отношения между игроком и руководством команды накалились после того, как Лионель совершил несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Разрыв договора между Месси и "ПСЖ" муссируется уже на протяжении последних трех месяцев.

Футбол Разрыв ПСЖ

Фото: twitter/WeAreMessi

Первым серьезным наказанием для аргентинца стало то, что "ПСЖ" не будет выплачивать зарплату ему из-за его отстранения за две недели поездки в Саудовскую Аравию. Форвард улетел сразу после поражения парижан от "Лорьяна" – 1:3 – в рамках игр Лиги 1. Как пишет L’Equipe, главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье предупредил Месси не пропускать ближайшую тренировку. 

Срок контракта лучшего игрока ЧМ-2022 с парижской командой истекает по окончании этого сезона. 

Читайте также

Президент FIFA Джанни Инфантино впервые прилетел в Казахстан

Александр Бублик прошел во второй круг "Челленджера" во Франции

Женская сборная Казахстана по водному поло прошла в полуфинал отбора Кубка мира

Куандык Шынасилов
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления