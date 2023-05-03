Почему программу льготного кредитования не будут запускать каждый месяц
В кулуарах Мажилиса 3 мая он заверил, что программа "никоим образом не связана с обманом", а изменения нужны для дальнейшего совершенствования механизма.
"В целом все имеют право участвовать, и это (первоначальный взнос. – Прим. ред.) необходимость дальнейшего совершенствования программы. Мы же говорим, что будем устанавливать максимальный порог по заработной плате, то есть чтобы люди с выше определенной суммы не смогли участвовать в программе. Те, кто получает зарплату выше определенной суммы. Смотрим, изучаем, до 15 мая озвучим (порог зарплаты. – Прим. ред.)".Марат Карабаев
Он отметил, что запускать второй раз прием онлайн-заявок на льготное автокредитование будут примерно через месяц, когда соберется 5 млрд тенге.
"Последнее, что обсуждаем, давайте определенная сумма соберется. Минимум на 500 машин. И будем потом запускать. Чтобы обеспечить большее количество, как минимум 500 машин. Соберется свыше 5 млрд – запускать будем. Каждый месяц миллиард собирается примерно. Можно миллиард на сто машин объявлять, а можно суммарно на 500".Марат Карабаев
Внятно объяснить, зачем казахстанцам обещали, что льготное автокредитование будут запускать каждый месяц, министр не смог. Но не исключено, что прием заявок будут объявлять два раза в год, а то и лишь раз.
"Мы говорим, когда определенное количество соберется. Можем раз в год. Когда, к примеру, 10 млрд соберется. На 500 машин средства соберутся, после этого объявляем. Оно же зависит от того, как будет идти возврат. Сейчас новые кредиты выдаваться будут, от них тоже возврат поступит. И возможно, не два раза в год будет. Пока миллиард в месяц собирается. Это будет пять месяцев (длиться сбор денег для выдачи кредитов. – Прим. ред.)".Марат Карабаев
На вопрос о том, насколько министр считает нормальным, что людям приходится "ловить" льготные автокредиты за 18 секунд, он не ответил.
"Я считаю, что программа в онлайн формате работает и полностью исключает человеческий фактор. Это самый прозрачный механизм на текущую дату".Марат Карабаев
2 мая в кулуарах правительства РК Марат Карабаев анонсировал изменения, которые хотят внести в программу льготного автокредитования.