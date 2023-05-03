Почему программу льготного кредитования не будут запускать каждый месяц

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев рассказал, почему программу льготного автокредитования не будут запускать каждый месяц, как обещали ранее, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 3 мая он заверил, что программа "никоим образом не связана с обманом", а изменения нужны для дальнейшего совершенствования механизма.

"В целом все имеют право участвовать, и это (первоначальный взнос. – Прим. ред.) необходимость дальнейшего совершенствования программы. Мы же говорим, что будем устанавливать максимальный порог по заработной плате, то есть чтобы люди с выше определенной суммы не смогли участвовать в программе. Те, кто получает зарплату выше определенной суммы. Смотрим, изучаем, до 15 мая озвучим (порог зарплаты. – Прим. ред.)". Марат Карабаев

Он отметил, что запускать второй раз прием онлайн-заявок на льготное автокредитование будут примерно через месяц, когда соберется 5 млрд тенге.



"Последнее, что обсуждаем, давайте определенная сумма соберется. Минимум на 500 машин. И будем потом запускать. Чтобы обеспечить большее количество, как минимум 500 машин. Соберется свыше 5 млрд – запускать будем. Каждый месяц миллиард собирается примерно. Можно миллиард на сто машин объявлять, а можно суммарно на 500". Марат Карабаев

Внятно объяснить, зачем казахстанцам обещали, что льготное автокредитование будут запускать каждый месяц, министр не смог. Но не исключено, что прием заявок будут объявлять два раза в год, а то и лишь раз.

"Мы говорим, когда определенное количество соберется. Можем раз в год. Когда, к примеру, 10 млрд соберется. На 500 машин средства соберутся, после этого объявляем. Оно же зависит от того, как будет идти возврат. Сейчас новые кредиты выдаваться будут, от них тоже возврат поступит. И возможно, не два раза в год будет. Пока миллиард в месяц собирается. Это будет пять месяцев (длиться сбор денег для выдачи кредитов. – Прим. ред.)". Марат Карабаев

На вопрос о том, насколько министр считает нормальным, что людям приходится "ловить" льготные автокредиты за 18 секунд, он не ответил.

"Я считаю, что программа в онлайн формате работает и полностью исключает человеческий фактор. Это самый прозрачный механизм на текущую дату". Марат Карабаев

2 мая в кулуарах правительства РК Марат Карабаев анонсировал изменения, которые хотят внести в программу льготного автокредитования.