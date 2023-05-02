Какие изменения внесут в программу льготного автокредитования

По мнению Марата Карабаева, льготное автокредитование является справедливым и прозрачным, сообщает Zakon.kz.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев высказался о программе льготного автокредитования в кулуарах правительства.

Он заявил, что процесс является прозрачным, так как об этом ранее требовало общество.

"Именно общество требовало, когда у нас была очередь в автосалонах и банках. Назрел вопрос о том, насколько честным образом продвигается очередь. Чтобы это исключить мы сделали онлайн, оцифровали. Это было требование общества, требование СМИ". Марат Карабаев

Он также подчеркнул, что участвовать в программе не могут те, у кого уже есть автомобиль. Министр отметил, что механизм льготного автокредитования будет работать ежемесячно.

"Сейчас ежемесячно примерно миллиард тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Теперь мы предусматривает такой механизм, что будем запускать после того, как средств будут достаточно примерно на 500 машин. То есть это 5 млрд и выше. Сейчас револьверно есть 4 млрд, в течение месяца еще млрд соберем, потом еще раз объявим программу, также в формате онлайн. Это самый прозрачный механизм". Марат Карабаев

Министр сообщил, что в программу внесут изменения по четырем моментам.