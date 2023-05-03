В США 50 людям вживили чипы в мозг для лечения слепоты, глухоты и депрессии

Американская компания Blackrock Neurotech имплантировала в мозги 50 людей чипы. Ученые надеются, что однажды они смогут значительно улучшить жизнь людей с различными болезнями, сообщает Zakon.kz.

Устройство называется NeuroPort Array и его изготовила компания Blackrock Neurotech. Цель устройства заключается в том, чтобы люди, помимо прочего, могли управлять роботизированными руками и электрическими инвалидными креслами с помощью своего разума.

Натан Коупленд, попавший в серьезную автомобильную аварию в 2004 году, является пионером этой технологии. Мужчина получил имплантат в 2014 году. Коупленд получил серьезную травму позвоночника, но благодаря имплантату добился "обратной связи через внутрикортикальную микростимуляцию".

"Мы являемся единственной компанией с имплантатами BCI прямого воздействия на мозг человека. Наши имплантируемые массивы позволяют людям напрямую подключаться к компьютерам, управлять роботизированными руками и инвалидными креслами, играть в видеоигры и даже восстанавливать чувствительность с помощью сигналов мозга". соучредитель компании Маркус Герхардт

Имплантат получает доступ к сигналам мозга через 100 микроигл. Имплантат фиксирует эти сигналы и декодирует их с помощью машинного обучения.

При правильном использовании чип может выполнять некоторые очень сложные задачи, такие как работа с компьютером или рисование портрета.



Тем не менее компании придется преодолевать новые препятствия, связанные с такими сложными и потенциально этически трудными задачами.

Blackrock Neurotech необходимо получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы имплантат "вышел из лаборатории" и изменил жизнь тех, кто его получит.

"Это медицинское устройство призвано повысить независимость и мобильность, а в конечном итоге и качество жизни людей, страдающих параличом. Как только BCI станут доступны для домашнего использования, они помогут людям построить новую жизнь, которая, возможно, казалась невозможной после инвалидности; мы думаем, что увидим, как люди вернутся к работе, обретут большую независимость и будут взаимодействовать с миром новыми мощными способами". Маркус Герхардт

По словам Маркуса Герхардта, имплантаты должны стать такими же доступными, как кардиостимуляторы для людей с проблемами сердца.