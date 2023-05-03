Научную антикоррупционную экспертизу НПА будут проводить эксперты, сдавшие письменный экзамен

Антикоррупционная служба подготовила поправки в Правила конкурсного отбора экспертов для проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, в целях проверки кандидатов на знание и практические навыки использования методологии проведения антикоррупционной экспертизы, а также готовности заниматься экспертной деятельностью для них установят дополнительно письменный экзамен в виде подготовки заключения научной антикоррупционной экспертизы и испытательный срок.

Согласно действующим правилам, конкурсный отбор включает в себя ряд последовательных этапов:

публикация объявления о проведении конкурсного отбора на интернет-ресурсе координатора и организатора; прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе; рассмотрение конкурсной комиссией документов участников конкурсного отбора на соответствие критериям; проведение тестирования кандидатов; собеседование.

Как планируют проводить письменный экзамен

Письменный экзамен с кандидатами, успешно прошедшими тестирование, проводится в течение трех рабочих дней со следующего рабочего дня после подведения итогов тестирования.

Секретарь конкурсной комиссии направляет на электронные адреса кандидатов, допущенных к письменному экзамену, проект нормативного правового акта с заданием о проведении научной антикоррупционной экспертизы. Проект нормативного правового акта направляется не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения конкурсной комиссией о допуске участников конкурсного отбора к письменному экзамену.

На подготовку заключения научной антикоррупционной экспертизы предоставляется два рабочих дня. В случае несвоевременного предоставления заключения научной антикоррупционной экспертизы кандидат не допускается к последующим этапам конкурсного отбора.

Конкурсная комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней оценивает заключения кандидатов. Оценка представленных заключений кандидатов проводится по пятибалльной шкале и вносится в листы собеседования с кандидатами. Итоги письменного экзамена подводятся на следующий рабочий день с даты завершения оценки конкурсной комиссией заключений кандидатов.

Испытательный срок

Испытательный срок будет устанавливаться кандидату на 20 рабочих дней, в течение которых ему предстоит подготовить заключение по 3 проектам нормативных правовых актов (в т. ч. уже рассмотренным проектам нормативных правовых актов). По результатам испытательного срока конкурсная комиссия принимает одно из решений:

о включении кандидата в реестр экспертов; об отказе кандидату во включении в реестр экспертов.

Реестр экспертов

Также проектом предусматривается ведение реестра экспертов. Реестр является постоянно действующим независимо от смены координатора. Изменения и дополнения в него будут вноситься по мере необходимости.

Включение в реестр экспертов или исключение из него осуществляется организатором по представлению координатора.

К письменному представлению координатор прилагает подтверждающие документы, явившиеся основанием для включения в реестр или исключения из него. В течение 5 рабочих дней с момента получения письменного представления от координатора приказом организатора вносятся изменения и дополнения в реестр экспертов.

Координатор ежеквартально предоставляет организатору сведения об экспертах, подлежащих исключению из реестра по основаниям, предусмотренным пунктом 22 типового договора на проведение научной антикоррупционной экспертизы, заключаемого между координатором и экспертом. При этом координатор документально подтверждает факт нарушения со стороны эксперта, который служит основанием для исключения из реестра экспертов.

Проект на публичном обсуждении до 19 мая 2023 года.