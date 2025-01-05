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Право

Методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы НПА утвердили в Казахстане

Документы, папки, справки, бумаги, дела, нотариус , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 08:49 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 30 декабря 2024 года утвердил Методические рекомендации, реестр экспертов и критерии оценки стоимости услуг по проведению научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.
Правилами установлены принципы проведения антикоррупционной экспертизы:
  • открытость заключений антикоррупционной экспертизы;
  • независимость и объективность экспертов в процессе проведения антикоррупционной экспертизы;
  • недопущение предвзятости по отношению к разработчикам проектов нормативного правового акта (НПА) и другим заинтересованным лицам.

Проекты НПА распределяются между экспертами на основе равномерности и соответствия проектов специализации экспертов.

Антикоррупционная экспертиза по объемным и сложным проектам может поручаться группе экспертов с определением координатором из их числа эксперта, ответственного за распределение поручений по проведению экспертизы в рамках группы и за предварительную проверку работы других экспертов группы.

В процессе подготовки к проведению антикоррупционной экспертизы эксперт анализирует:

  • текст проекта НПА;
  • пояснительную записку к проекту НПА;
  • сравнительную таблицу к проекту при внесении изменений и дополнений в действующие НПА;
  • консультативный документ регуляторной политики (при наличии);
  • законодательство, касающееся проекта НПА и статистические данные по изучаемой проблеме (при наличии);
  • иную доступную информацию касательно проекта НПА.

Предварительное изучение законодательства, касающегося проекта нормативного правового акта, проводится в целях сравнения действующей нормативно-регламентированной ситуации с ситуацией, предлагаемой проектом НПА, и прогнозирования последствий от действия проекта НПА.

Анализ проекта проводится в целях установления умысла разработчика скрыть, пролоббировать недостаточно обоснованный проект НПА или ввести общественность в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В целях выявления наличия намерения разработчиком скрыть либо ввести в заблуждение общественность относительно истинных намерений разработки и принятия НПА эксперт анализирует из открытых источников информацию, подтверждающую или, в зависимости от обстоятельств, отрицающую существование частных интересов в продвижении проекта разработчиком.

В случае выявления частных интересов в продвижении проекта НПА эксперт отражает данную информацию в заключении антикоррупционной экспертизы, с указанием отрицательных последствий принятия проекта НПА.

Эксперт должен обратить особое внимание на следующее:

  • согласование проекта НПА с другими НПА или международными договорами, ратифицированными РК;
  • создание новых субъектов или наделение государственных органов и должностных лиц новыми дополнительными функциями, полномочиями;
  • изменение действующей формулировки полномочий государственных органов и должностных лиц;
  • наличие субъектов, которые могут извлечь выгоду от принятия проекта НПА и способы извлечения такой выгоды;
  • субъекты, на которых может повлиять проект НПА и формы такого влияния;
  • финансовое обоснование проекта НПА.

Эксперт изучает текст проекта НПА на предмет наличия:

  • неоднозначного толкования положений проекта;
  • видов выгод, которые может получить заинтересованное лицо от выгодного толкования положений проекта НПА;
  • квалифицирующих признаков уголовных и административных коррупционных правонарушений при выгодном толковании положений проекта НПА для извлечения субъектом частной выгоды.

Заключение антикоррупционной экспертизы содержит следующие разделы:

  • общие положения, которые включают данные эксперта, разработчика, предмет и цели научной антикоррупционной экспертизы, наименование проекта нормативного правового акта, его назначение и структуру;
  • описание проблемных вопросов, на решение которых направлен проект нормативного правового акта;
  • описание выявленных коррупциогенных норм;
  • оценка последствий принятия нормы проекта нормативного правового акта в части возможности совершения коррупционных правонарушений;
  • предложения по устранению выявленных коррупциогенных норм, в том числе рекомендаций в форме норм права, препятствующих совершению коррупционных правонарушений.

Эксперт при составлении заключения антикоррупционной экспертизы может запросить мнение специалистов и представителей гражданского общества, ученых.

Подготовленное по итогам антикоррупционной экспертизы заключение направляется Координатору для согласования.

Заключение антикоррупционной экспертизы проверяется Координатором в части орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности.

Заключение антикоррупционной экспертизы на казахском и русском языках с указанием данных эксперта или группы экспертов, подготовивших его, размещаются на интернет-портале открытых НПА.

Документ определяет также перечень и описание факторов коррупционных рисков

Коррупционные риски обуславливаются наличием в проекте нормативного правового акта факторов коррупционных рисков - нормативных правовых конструкций и решений, способствующих коррупционным действиям и/или решениям в процессе реализации таких коррупциогенных норм.

К ним относятся:

  • двоякая формулировка и юридическая неопределенность
  • коллизии норм права
  • правовой пробел
  • широта дискреционных полномочий и злоупотребление органов государственной власти полномочиями
  • недостаточная прозрачность и информационная доступность
  • бланкетные нормы и заполнение законодательных пробелов
  • необоснованные затраты по отношению к общественной пользе
  • необоснованные требования и нарушение баланса интересов
  • наличие излишних административных барьеров
  • ложные цели и приоритеты
  • отсутствие или ненадлежащее регулирование административных процедур
  • установление права вместо обязанности должностных лиц и/или государственных органов
  • отсутствие или ненадлежащее регулирование конкурсных (аукционных) процедур
  • «навязанная» коррупциогенность

Несущественными факторами коррупционных рисков признаются факторы:

  • Двоякая формулировка и юридическая неопределенность,
  • Широта дискреционных полномочий,
  • Бланкетные нормы и заполнение законодательных пробелов, 
  • Установление права вместо обязанности должностных лиц и/или государственных органов», 
  • «Навязанная» коррупциогенность.

Также несущественными факторами могут быть:

  • предложения по изменению стиля изложения, например, замену слов или фраз, которые не касаются сути, но могут улучшить восприятие текста (например, замена «должен» на «необходимо» или предложения о перераспределении пунктов или изменений в абзацах, которые не меняют их смысл);
  • уточнения, не влияющие на правовую основу норм проекта нормативного правового акта. Например, замена формулировки «обязанность» на «необходимость» в контексте или слова «права» на «права и обязанности», где это не имеет юридического значения, а только изменяет стиль изложения.

Стоимость услуг по проведению антикоррупционной экспертизы зависит от количества листов проекта НПА, а также количества выявленных существенных и несущественных факторов коррупционных рисков.

Стоимость оказанных услуг снижается при выявлении дополнительных коррупциогенных рисков при дальнейшем рассмотрении проекта НПА государственными органами, организациями и общественностью.

В частности, коэффициент за каждый дополнительно выявленный коррупциогенный риск будет снижен на 5 баллов.

Средняя стоимость научной антикоррупционной экспертизы по проекту НПА составляет 55 000 тенге.

Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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