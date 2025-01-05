Методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы НПА утвердили в Казахстане

Министр юстиции приказом от 30 декабря 2024 года утвердил Методические рекомендации, реестр экспертов и критерии оценки стоимости услуг по проведению научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.

открытость заключений антикоррупционной экспертизы;

независимость и объективность экспертов в процессе проведения антикоррупционной экспертизы;

недопущение предвзятости по отношению к разработчикам проектов нормативного правового акта (НПА) и другим заинтересованным лицам.

Проекты НПА распределяются между экспертами на основе равномерности и соответствия проектов специализации экспертов.

Правилами установлены принципы проведения антикоррупционной экспертизы:

Антикоррупционная экспертиза по объемным и сложным проектам может поручаться группе экспертов с определением координатором из их числа эксперта, ответственного за распределение поручений по проведению экспертизы в рамках группы и за предварительную проверку работы других экспертов группы.

В процессе подготовки к проведению антикоррупционной экспертизы эксперт анализирует:

текст проекта НПА;

пояснительную записку к проекту НПА;

сравнительную таблицу к проекту при внесении изменений и дополнений в действующие НПА;

консультативный документ регуляторной политики (при наличии);

законодательство, касающееся проекта НПА и статистические данные по изучаемой проблеме (при наличии);

иную доступную информацию касательно проекта НПА.

Предварительное изучение законодательства, касающегося проекта нормативного правового акта, проводится в целях сравнения действующей нормативно-регламентированной ситуации с ситуацией, предлагаемой проектом НПА, и прогнозирования последствий от действия проекта НПА.

Анализ проекта проводится в целях установления умысла разработчика скрыть, пролоббировать недостаточно обоснованный проект НПА или ввести общественность в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В целях выявления наличия намерения разработчиком скрыть либо ввести в заблуждение общественность относительно истинных намерений разработки и принятия НПА эксперт анализирует из открытых источников информацию, подтверждающую или, в зависимости от обстоятельств, отрицающую существование частных интересов в продвижении проекта разработчиком.

В случае выявления частных интересов в продвижении проекта НПА эксперт отражает данную информацию в заключении антикоррупционной экспертизы, с указанием отрицательных последствий принятия проекта НПА.

Эксперт должен обратить особое внимание на следующее:

согласование проекта НПА с другими НПА или международными договорами, ратифицированными РК;

создание новых субъектов или наделение государственных органов и должностных лиц новыми дополнительными функциями, полномочиями;

изменение действующей формулировки полномочий государственных органов и должностных лиц;

наличие субъектов, которые могут извлечь выгоду от принятия проекта НПА и способы извлечения такой выгоды;

субъекты, на которых может повлиять проект НПА и формы такого влияния;

финансовое обоснование проекта НПА.

Эксперт изучает текст проекта НПА на предмет наличия:

неоднозначного толкования положений проекта;

видов выгод, которые может получить заинтересованное лицо от выгодного толкования положений проекта НПА;

квалифицирующих признаков уголовных и административных коррупционных правонарушений при выгодном толковании положений проекта НПА для извлечения субъектом частной выгоды.

Заключение антикоррупционной экспертизы содержит следующие разделы:

общие положения, которые включают данные эксперта, разработчика, предмет и цели научной антикоррупционной экспертизы, наименование проекта нормативного правового акта, его назначение и структуру;

описание проблемных вопросов, на решение которых направлен проект нормативного правового акта;

описание выявленных коррупциогенных норм;

оценка последствий принятия нормы проекта нормативного правового акта в части возможности совершения коррупционных правонарушений;

предложения по устранению выявленных коррупциогенных норм, в том числе рекомендаций в форме норм права, препятствующих совершению коррупционных правонарушений.

Эксперт при составлении заключения антикоррупционной экспертизы может запросить мнение специалистов и представителей гражданского общества, ученых.

Подготовленное по итогам антикоррупционной экспертизы заключение направляется Координатору для согласования.

Заключение антикоррупционной экспертизы проверяется Координатором в части орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности.

Заключение антикоррупционной экспертизы на казахском и русском языках с указанием данных эксперта или группы экспертов, подготовивших его, размещаются на интернет-портале открытых НПА.

Документ определяет также перечень и описание факторов коррупционных рисков

Коррупционные риски обуславливаются наличием в проекте нормативного правового акта факторов коррупционных рисков - нормативных правовых конструкций и решений, способствующих коррупционным действиям и/или решениям в процессе реализации таких коррупциогенных норм.



К ним относятся:

двоякая формулировка и юридическая неопределенность

коллизии норм права

правовой пробел

широта дискреционных полномочий и злоупотребление органов государственной власти полномочиями

недостаточная прозрачность и информационная доступность

бланкетные нормы и заполнение законодательных пробелов

необоснованные затраты по отношению к общественной пользе

необоснованные требования и нарушение баланса интересов

наличие излишних административных барьеров

ложные цели и приоритеты

отсутствие или ненадлежащее регулирование административных процедур

установление права вместо обязанности должностных лиц и/или государственных органов

отсутствие или ненадлежащее регулирование конкурсных (аукционных) процедур

«навязанная» коррупциогенность

Несущественными факторами коррупционных рисков признаются факторы:

Двоякая формулировка и юридическая неопределенность,

Широта дискреционных полномочий,

Бланкетные нормы и заполнение законодательных пробелов,

Установление права вместо обязанности должностных лиц и/или государственных органов»,

«Навязанная» коррупциогенность.

Также несущественными факторами могут быть:

предложения по изменению стиля изложения, например, замену слов или фраз, которые не касаются сути, но могут улучшить восприятие текста (например, замена «должен» на «необходимо» или предложения о перераспределении пунктов или изменений в абзацах, которые не меняют их смысл);

уточнения, не влияющие на правовую основу норм проекта нормативного правового акта. Например, замена формулировки «обязанность» на «необходимость» в контексте или слова «права» на «права и обязанности», где это не имеет юридического значения, а только изменяет стиль изложения.

Стоимость услуг по проведению антикоррупционной экспертизы зависит от количества листов проекта НПА, а также количества выявленных существенных и несущественных факторов коррупционных рисков.

Стоимость оказанных услуг снижается при выявлении дополнительных коррупциогенных рисков при дальнейшем рассмотрении проекта НПА государственными органами, организациями и общественностью.

В частности, коэффициент за каждый дополнительно выявленный коррупциогенный риск будет снижен на 5 баллов.

Средняя стоимость научной антикоррупционной экспертизы по проекту НПА составляет 55 000 тенге.

Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.