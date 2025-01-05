Методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы НПА утвердили в Казахстане
- открытость заключений антикоррупционной экспертизы;
- независимость и объективность экспертов в процессе проведения антикоррупционной экспертизы;
- недопущение предвзятости по отношению к разработчикам проектов нормативного правового акта (НПА) и другим заинтересованным лицам.
Проекты НПА распределяются между экспертами на основе равномерности и соответствия проектов специализации экспертов.
Антикоррупционная экспертиза по объемным и сложным проектам может поручаться группе экспертов с определением координатором из их числа эксперта, ответственного за распределение поручений по проведению экспертизы в рамках группы и за предварительную проверку работы других экспертов группы.
В процессе подготовки к проведению антикоррупционной экспертизы эксперт анализирует:
- текст проекта НПА;
- пояснительную записку к проекту НПА;
- сравнительную таблицу к проекту при внесении изменений и дополнений в действующие НПА;
- консультативный документ регуляторной политики (при наличии);
- законодательство, касающееся проекта НПА и статистические данные по изучаемой проблеме (при наличии);
- иную доступную информацию касательно проекта НПА.
Предварительное изучение законодательства, касающегося проекта нормативного правового акта, проводится в целях сравнения действующей нормативно-регламентированной ситуации с ситуацией, предлагаемой проектом НПА, и прогнозирования последствий от действия проекта НПА.
Анализ проекта проводится в целях установления умысла разработчика скрыть, пролоббировать недостаточно обоснованный проект НПА или ввести общественность в заблуждение относительно своих истинных намерений.
В целях выявления наличия намерения разработчиком скрыть либо ввести в заблуждение общественность относительно истинных намерений разработки и принятия НПА эксперт анализирует из открытых источников информацию, подтверждающую или, в зависимости от обстоятельств, отрицающую существование частных интересов в продвижении проекта разработчиком.
В случае выявления частных интересов в продвижении проекта НПА эксперт отражает данную информацию в заключении антикоррупционной экспертизы, с указанием отрицательных последствий принятия проекта НПА.
Эксперт должен обратить особое внимание на следующее:
- согласование проекта НПА с другими НПА или международными договорами, ратифицированными РК;
- создание новых субъектов или наделение государственных органов и должностных лиц новыми дополнительными функциями, полномочиями;
- изменение действующей формулировки полномочий государственных органов и должностных лиц;
- наличие субъектов, которые могут извлечь выгоду от принятия проекта НПА и способы извлечения такой выгоды;
- субъекты, на которых может повлиять проект НПА и формы такого влияния;
- финансовое обоснование проекта НПА.
Эксперт изучает текст проекта НПА на предмет наличия:
- неоднозначного толкования положений проекта;
- видов выгод, которые может получить заинтересованное лицо от выгодного толкования положений проекта НПА;
- квалифицирующих признаков уголовных и административных коррупционных правонарушений при выгодном толковании положений проекта НПА для извлечения субъектом частной выгоды.
Заключение антикоррупционной экспертизы содержит следующие разделы:
- общие положения, которые включают данные эксперта, разработчика, предмет и цели научной антикоррупционной экспертизы, наименование проекта нормативного правового акта, его назначение и структуру;
- описание проблемных вопросов, на решение которых направлен проект нормативного правового акта;
- описание выявленных коррупциогенных норм;
- оценка последствий принятия нормы проекта нормативного правового акта в части возможности совершения коррупционных правонарушений;
- предложения по устранению выявленных коррупциогенных норм, в том числе рекомендаций в форме норм права, препятствующих совершению коррупционных правонарушений.
Эксперт при составлении заключения антикоррупционной экспертизы может запросить мнение специалистов и представителей гражданского общества, ученых.
Подготовленное по итогам антикоррупционной экспертизы заключение направляется Координатору для согласования.
Заключение антикоррупционной экспертизы проверяется Координатором в части орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности.
Заключение антикоррупционной экспертизы на казахском и русском языках с указанием данных эксперта или группы экспертов, подготовивших его, размещаются на интернет-портале открытых НПА.
Документ определяет также перечень и описание факторов коррупционных рисков
Коррупционные риски обуславливаются наличием в проекте нормативного правового акта факторов коррупционных рисков - нормативных правовых конструкций и решений, способствующих коррупционным действиям и/или решениям в процессе реализации таких коррупциогенных норм.
К ним относятся:
- двоякая формулировка и юридическая неопределенность
- коллизии норм права
- правовой пробел
- широта дискреционных полномочий и злоупотребление органов государственной власти полномочиями
- недостаточная прозрачность и информационная доступность
- бланкетные нормы и заполнение законодательных пробелов
- необоснованные затраты по отношению к общественной пользе
- необоснованные требования и нарушение баланса интересов
- наличие излишних административных барьеров
- ложные цели и приоритеты
- отсутствие или ненадлежащее регулирование административных процедур
- установление права вместо обязанности должностных лиц и/или государственных органов
- отсутствие или ненадлежащее регулирование конкурсных (аукционных) процедур
- «навязанная» коррупциогенность
Несущественными факторами коррупционных рисков признаются факторы:
- Двоякая формулировка и юридическая неопределенность,
- Широта дискреционных полномочий,
- Бланкетные нормы и заполнение законодательных пробелов,
- Установление права вместо обязанности должностных лиц и/или государственных органов»,
- «Навязанная» коррупциогенность.
Также несущественными факторами могут быть:
- предложения по изменению стиля изложения, например, замену слов или фраз, которые не касаются сути, но могут улучшить восприятие текста (например, замена «должен» на «необходимо» или предложения о перераспределении пунктов или изменений в абзацах, которые не меняют их смысл);
- уточнения, не влияющие на правовую основу норм проекта нормативного правового акта. Например, замена формулировки «обязанность» на «необходимость» в контексте или слова «права» на «права и обязанности», где это не имеет юридического значения, а только изменяет стиль изложения.
Стоимость услуг по проведению антикоррупционной экспертизы зависит от количества листов проекта НПА, а также количества выявленных существенных и несущественных факторов коррупционных рисков.
Стоимость оказанных услуг снижается при выявлении дополнительных коррупциогенных рисков при дальнейшем рассмотрении проекта НПА государственными органами, организациями и общественностью.
В частности, коэффициент за каждый дополнительно выявленный коррупциогенный риск будет снижен на 5 баллов.
Средняя стоимость научной антикоррупционной экспертизы по проекту НПА составляет 55 000 тенге.
Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.