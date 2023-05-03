210 тыс. га земельных участков в Атырауской области вернут государству

210 тыс. га земельных участков сельскохозяйственного назначения планируют вернуть государству в 2023 году. Об этом сообщила руководитель департамента Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК по Атырауской области Гульзия Курманова.

До настоящего времени было выдано 21 предписание гражданам, не освоившим земельные участки по целевому назначению. За несоблюдение требований Земельного кодекса РК и использование земельных участков с нарушением законодательства РК департаментом выдано 18 предписаний.



"В соответствии с поручением президента вернуть государству неиспользуемые земельные участки, а также поручением Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК областному департаменту по управлению земельными ресурсами в прошлом году было дано поручение вернуть 200 тысяч гектаров земельных участков. В соответствии с этим поручением в 2022 году было возвращено 185 земельных участков. Их общая площадь составляет 206209,90 га, из них 15 416 га – под вспашку, 190693,90 га – под пастбища и 100 га земельных участков иного назначения. В этом году в области планируется вернуть государству 210 тысяч гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения". Гульзия Курманова

По ее словам, на сегодняшний день возвращено 56 земельных участков, общая площадь которых – 17296,2 га.

В том числе 40 га земельных участков – под вспашку, 16864,95 га – под пастбища и 391,25 га земельных участков иного назначения.