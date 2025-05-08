В 2025 году в Жамбылской области будут внедрены водосберегающие технологии на 25 тыс. га. По словам руководителя управления сельского хозяйства Кайрата Кошенова, в этом году на поддержку сельского хозяйства выделено 48,2 миллиарда тенге.

Государственной поддержкой воспользовались 3,4 тысячи хозяйств. За первые три месяца 2025 года произведено продукции на 38 миллиардов тенге, привлечено инвестиций на сумму 4,1 миллиарда тенге.

Также в 2025 году запланировано размещение сельхозкультур на площади 641,2 тысячи гектаров, что больше по сравнению с прошлым годом на 14,5 тысячи гектаров.

Для проведения весенне-полевых работ региону выделено 20 тысяч тонн дизельного топлива, его распределение проходит согласно утвержденному плану.

Планируется внести 99,7 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 498,5 тыс. гектаров.

Также предусмотрена закупка более 400 единиц сельскохозяйственной техники, что позволит довести уровень обновления парка до 6,5%.

В текущем году технологии водосбережения будут внедрены на площади 25 тыс. гектаров, в результате чего общий показатель достигнет 80,4 тыс. гектаров.