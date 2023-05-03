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Законодательство РК

В Казахстане введут единую форму лицензии на рынке ценных бумаг для всех финансовых организаций

В Казахстане введут единую форму лицензии на проведение банковских операций Фото: pixabay
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, проект разработан в рамках реализации Социального кодекса РК и в целях совершенствования нормативного правового акта.

В частности, вносятся поправки, предусматривающие единую форму лицензии на рынке ценных бумаг для всех финансовых организаций.

В связи с чем из правил лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов РК на проведение банковских и иных операций исключаются пункты о том, что уполномоченный орган выдает банку, филиалу банка-нерезидента РК лицензию на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, а также о выдаче лицензии исламскому банку, филиалу исламского банка-нерезидента на проведение банковских и иных операций.

Как говорится в обосновании, государственная услуга "Выдача лицензии банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусматривает выдачу лицензии банкам только на банковские и иные операции.

Также в правила добавлен пункт о том, что информация о стадии оказания государственной услуги по выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

Дополнительно проектом предусматриваются поправки, исключающие ссылки на закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" в связи с принятием Социального кодекса, в рамках которого ставится на утрату закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

Указывается, что постановление будет введено в действие с 1 июля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 мая.

Лариса Черненко
АРРФР Открытые НПА Казахстан
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