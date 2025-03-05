В Казахстане установят предельный размер доли операций прямого РЕПО для страховых компаний

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что страховые (перестраховочные) организации соблюдают следующие иные обязательные к соблюдению нормы:

страховые (перестраховочные) организации передают страховые риски в перестрахование страховым (перестраховочным) организациям-резидентам РК только при соблюдении последними норматива достаточности маржи платежеспособности;

сделки РЕПО совершаются автоматическим способом и заключаются на срок не более 30 календарных дней (в торговой системе фондовой биржи).

При этом добавлено, что с 1 апреля 2025 года суммарная балансовая стоимость операций "РЕПО" не превышает 50% от суммы общих страховых резервов, с 1 июля 2025 года не превышает 35% от суммы общих страховых резервов.

Как поясняется, в связи с наличием высокой концентрации операций прямого РЕПО в отдельных страховых (перестраховочных) организациях, являющихся краткосрочными и нестабильными источниками фондирования, для обеспечения стабильности финансового рынка предлагается установить предельный размер доли операций прямого РЕПО к сумме общих страховых резервов в размере 50%, с последующим ее снижением до окончательного значения в размере 35%

Вместе с тем Правила расчета и лимитов открытой валютной позиции добавлены следующими пунктами:

Cпот сделки по ценным бумагам, расчет по которым осуществляется по принципу "поставка против платежа", или спот сделки на валютном рынке с иностранной валютой, расчет по которым осуществляется по принципу "платеж против платежа", с участием центрального контрагента, включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, в случае если платежи не произведены в течение пяти рабочих дней после даты расчета путем умножения положительной разницы между требованиями и обязательствами на коэффициент кредитного риска, указанный в Таблице коэффициентов кредитного риска по спот сделкам.

Cпот сделки по ценным бумагам, расчет по которым осуществляется не по принципу "поставка против платежа", или спот сделки на валютном рынке с иностранной валютой, расчет по которым осуществляется не по принципу "платеж против платежа", с участием центрального контрагента, включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, в случае если банк совершил первую часть сделки, но вторая часть сделки не была завершена к концу рабочего дня в котором она была заключена, в размере требования взвешенного по степени риска, соответствующей категории контрагента, указанной в Таблице активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений.

В отношении вышеуказанных спот сделок, по которым не нарушены требования по крайним срокам даты расчета, степень кредитного риска равна нулю.

В агентстве пояснили, что проект разработан в целях совершенствования пруденциального регулирования финансовых организаций. В частности, вносятся поправки в ряд нормативно–правовых актов по вопросам пруденциального регулирования страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, направленным на снижение концентрации операций РЕПО, а также в части определения порядка оценки спот сделок по ценным бумагам.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

РЕПО – это сделка, при которой одна сторона привлекает, а вторая размещает денежные средства под обеспечение в виде ценных бумаг. Компания может привлечь средства банка под процент.