#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.74
525.23
5.6
Финансы

В Казахстане установят предельный размер доли операций прямого РЕПО для страховых компаний

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 09:54 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что страховые (перестраховочные) организации соблюдают следующие иные обязательные к соблюдению нормы:

  • страховые (перестраховочные) организации передают страховые риски в перестрахование страховым (перестраховочным) организациям-резидентам РК только при соблюдении последними норматива достаточности маржи платежеспособности;
  • сделки РЕПО совершаются автоматическим способом и заключаются на срок не более 30 календарных дней (в торговой системе фондовой биржи).

При этом добавлено, что с 1 апреля 2025 года суммарная балансовая стоимость операций "РЕПО" не превышает 50% от суммы общих страховых резервов, с 1 июля 2025 года не превышает 35% от суммы общих страховых резервов.

Как поясняется, в связи с наличием высокой концентрации операций прямого РЕПО в отдельных страховых (перестраховочных) организациях, являющихся краткосрочными и нестабильными источниками фондирования, для обеспечения стабильности финансового рынка предлагается установить предельный размер доли операций прямого РЕПО к сумме общих страховых резервов в размере 50%, с последующим ее снижением до окончательного значения в размере 35%  

Вместе с тем Правила расчета и лимитов открытой валютной позиции добавлены следующими пунктами:

Cпот сделки по ценным бумагам, расчет по которым осуществляется по принципу "поставка против платежа", или спот сделки на валютном рынке с иностранной валютой, расчет по которым осуществляется по принципу "платеж против платежа", с участием центрального контрагента, включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, в случае если платежи не произведены в течение пяти рабочих дней после даты расчета путем умножения положительной разницы между требованиями и обязательствами на коэффициент кредитного риска, указанный в Таблице коэффициентов кредитного риска по спот сделкам.

Cпот сделки по ценным бумагам, расчет по которым осуществляется не по принципу "поставка против платежа", или спот сделки на валютном рынке с иностранной валютой, расчет по которым осуществляется не по принципу "платеж против платежа", с участием центрального контрагента, включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, в случае если банк совершил первую часть сделки, но вторая часть сделки не была завершена к концу рабочего дня в котором она была заключена, в размере требования взвешенного по степени риска, соответствующей категории контрагента, указанной в Таблице активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений.

В отношении вышеуказанных спот сделок, по которым не нарушены требования по крайним срокам даты расчета, степень кредитного риска равна нулю.

В агентстве пояснили, что проект разработан в целях совершенствования пруденциального регулирования финансовых организаций. В частности, вносятся поправки в ряд нормативно–правовых актов по вопросам пруденциального регулирования страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, направленным на снижение концентрации операций РЕПО, а также в части определения порядка оценки спот сделок по ценным бумагам.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

РЕПО – это сделка, при которой одна сторона привлекает, а вторая размещает денежные средства под обеспечение в виде ценных бумаг. Компания может привлечь средства банка под процент.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Банк ЦентрКредит запускает проект Business-Aru для поддержки женского предпринимательства
Финансы
10:00, Сегодня
Банк ЦентрКредит запускает проект Business-Aru для поддержки женского предпринимательства
В Казахстане стала улучшаться деловая активность
Финансы
17:29, 04 марта 2025
В Казахстане стала улучшаться деловая активность
Нацбанк изменил правила осуществления и мониторинга валютных операций
Финансы
15:57, 04 марта 2025
Нацбанк изменил правила осуществления и мониторинга валютных операций
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: