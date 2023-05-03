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Хайп и клевета: депутат требует прописать ответственность блогеров в законе

Хайп и клевета: депутат требует прописать ответственность блогеров в законе Фото: pxhere
Депутат Мажилиса Анас Баккожаев призвал правительство усилить ответственность блогеров за распространяемую ими информацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Анас Баккожаев заявил, что блогеры не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности.

Он добавил, что есть группа блогеров, которые следят за тем, что пьют и едят отдельные лица, вплоть до их одежды, и занимаются кибербуллингом.
"Большая часть тех, кто считает себя блогерами, под видом оказания помощи народу организовывают различные хайпы в соцсетях. Все мы прекрасно знаем, что именно эти блогеры стали причиной финансовых пирамид: сколько людей доверились этим мошенникам, сколькие из них потеряли свое здоровье и лишились жилья. На чьей совести все это? Считаю, что действия блогеров должны быть детально рассмотрены", – заявил он.
Депутат заявил, что блогеры не несут ответственности за свои слова и поступки.
"Это опасное явление. И все это из-за того, что статус блогеров не определен в законодательстве. Люди, которые чувствуют, что нет никакой ответственности за подобные действия, делают все, что им вздумается. Не имею ничего против тех, кто распространяет интересную и полезную информацию. Однако за распространение ложной информации в соцсетях, наносящей ущерб правам и законным интересам граждан, никакая мера не предусмотрена, у них нет никакой ответственности, они даже не пытаются проверить достоверность информации, главное – поднять шум. Таким образом они обесценивает профессию журналиста", – отметил мажилисмен.
Он напомнил, что год назад глава государства в своем Послании поручил пересмотреть закон "О СМИ" с учетом интересов государства, потребностей общества. Но, отметил Анас Баккожаев, этот закон еще не готов.
"Необходимо, во-первых, дать оценку действиям ответственных за законопроект, во-вторых, необходимо в закон "О СМИ" вынести на открытое обсуждение Мажилиса. Настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощутить не только журналисты, но и блогеры. Этот вопрос нужно срочно рассмотреть, потому что количество блогеров, которые не осознают свою ответственность, с каждым днем растет", – резюмировал он. 

Ранее депутат Азат Перуашев попросил правительство оградить казахстанские компании от антироссийских санкций. 


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