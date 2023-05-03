Оградить казахстанские компании от антироссийских санкций просит депутат

Депутат Мажилиса Азат Перуашев требует от правительства мер по снижению рисков применения к казахстанским компаниям вторичных санкций за содействие в обходе антироссийских санкций, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил Азат Перуашев в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова, на прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что делегация Министерств финансов и торговли США и Управления по санкциям Великобритании заявила о возрастании риска применения к казахстанским компаниям вторичных санкций за содействие в обходе антироссийских мер, введенных международным сообществом с начала военных действий в Украине.

"У международных партнеров вызывают сомнения резко возросшие в 22 раза объемы экспорта электроники из Казахстана в Россию, что они связывают с практикой скрытого ре-экспорта подсанкционной продукции из третьих стран через схемы т. н. "параллельного импорта" и ложного транзита, когда товар из Европы даже не доезжает до нашей страны, на полпути "перепродается" конечным заказчикам в лице российских компаний", – заявил он.

Между тем, по словам мажилисмена, казахстанский МИД неоднократно подтверждал нашу приверженность международному праву и соблюдению вводимых мировым сообществом торговых ограничений.

В этой связи Азат Перуашев попросил Кабмин неукоснительно соблюдать международные санкции, а также сообщить, предъявлялись ли указанной делегацией какие-либо практические претензии нашей стране, в частности, указывались ли ими конкретные казахстанские компании или банки, нарушающие международные ограничения.

"Если да, то какие именно компании замечены в подобных нарушениях и будет ли в отношении их назначено соответствующее расследование? Какие конкретные меры предпринимаются правительством для соблюдения международных санкций в торговле с РФ? В том числе, в части разъяснительной работы среди предпринимателей касательно перечня подсанкционных товаров, что крайне важно, учитывая объемы взаимной торговли и масштабы экономических связей Казахстана с Россией как на уровне крупного бизнеса, так и МСБ", – задался вопросами мажилисмен.

Поинтересовался он и тем, подсчитывался ли правительством потенциальный ущерб экономике Казахстана от указанных ограничений торговли с Россией, и если да, то ведутся ли переговоры с третьими странами о компенсации такого ущерба нашей экономике.

Ранее сообщалось, что Мажилис ратифицировал поправки в Соглашение по СЭЗ Таможенного союза.