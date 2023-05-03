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Мажилис принял законопроект о ратификации соглашения со странами СНГ по товарным знакам

Казахстан Мажили товарные знаки Фото: parlam.kz
Депутаты Мажилиса приняли законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано 28 мая 2021 года на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Целью соглашения, как отметили в Парламенте, является создание условий, позволяющих сторонам осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы государств-участников СНГ.

"Соглашение позволит объединить усилия государств-участников СНГ по защите интеллектуальных прав в современных условиях и будет способствовать развитию национальных систем охраны средств индивидуализации товаров с учетом международной правоприменительной практики. В соглашении оптимизированы нормы, регулирующие обязательства сторон в связи с присоединением некоторых государств-участников СНГ ко Всемирной торговой организации, а также актуализирована терминология и нормативная правовая база соглашения".Снежана Имашева

Соглашением предусмотрены совместные мероприятия по обмену информацией о выявленных фактах производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, подготовке и повышению квалификации кадров в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и другие.

Соглашение устанавливает обязательства сторон по применению правовых средств защиты по:

  • предотвращению использования любых средств при обозначении товаров, способных ввести в заблуждение относительно места происхождения и свойств товара;
  • недопущению недобросовестной конкуренции путем отказа в регистрации ложного товарного знака или географического указания или признания регистрации недействительной.
"Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Стороны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы. Соглашение было подписано 28 мая 2021 года восемью государствами СНГ на заседании Совета глав правительств СНГ".Министр юстиции Азамат Ескараев

В настоящее время внутригосударственные процедуры проведены Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном.

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