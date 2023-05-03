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Акмолинцев становится больше

В Акмолинской области растет численность населения Фото: Берик Ескенов
В 2022 году численность населения Акмолинской области составила 788 023 человек (в 2021 году в области проживали 785 708), а в Кокшетау эта цифра достигла 191 105 жителя.
"Рост численности за год вырос на 2315 акмолинца. В прошлом году в области родились 11 561 малыш, в областном центре, городе Кокшетау появились на свет 3305 новорожденных. Естественный прирост и высокая рождаемость хорошо влияют на положительную динамику увеличения населения".Департамент статистики Акмолинской области

В ведомстве поделились и грустной статистикой: в 2022 году в регионах ушли из жизни 7161 житель области, в Кокшетау, в том числе и поселках Красный Яр и Станционный, умерли 1627 человек.

Сообщается, что в прошлом году прирост рождаемости составил 4400 человек по Акмолинской области. Стало известно, что в 2022 году по линии миграции в область прибыли 30 252 новых акмолинца. Стоит отметить, что смена места жительства и переезд в основном активно происходят в летнее время года.

Что касается статистики 2023 года, в Акмолинской области за январь и февраль появились на свет 1737 малышей, в Кокшетау – 473 младенца. С начала 2023 года умерли 1144 акмолинца, в областном центре эта цифра составила 243 человека.

Новых жителей городов, районов и поселков в области становится все больше, с начала года в область на постоянное место жительства прибыли 3907 новоиспеченных акмолинцев. В Кокшетау на постоянное место жительства переехали 905 человек.

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