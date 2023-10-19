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Около 50 тысяч акмолинцев получат соцвыплаты ко дню Республики

Около 50 тысяч акмолинцев получат соцвыплаты ко дню Республики Фото: Берик Ескенов
Ежегодно жители Акмолинской области из социально уязвимых слоев населения получают денежные выплаты в преддверии крупных государственных праздников.

Ко дню Республики 49 950 акмолинцев получат материальную поддержку.

Об этом сообщили в управлении координации, занятости и социальных программ Акмолинской области.

"Среди тех, кто получит денежные выплаты 3330 детей с инвалидностью до 18 лет, так же, лица с ограниченными возможностями с 1, 2, 3 группой инвалидности – 26 103 человека. А точнее, представители первой группы – 3093 человек, второй - 10781, третей группы – 12229 человек. Так же, среди них есть 20 550 пенсионеров с минимальной пенсией, к слову, минимальный размер пенсии составляет 53 076 тенге", – уведомили в управлении координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Сообщается, что ко дню Республики выплаты запланированы в 13 регионах области, а точнее, в городах Кокшетау и Косшы, Атбасарском, Аршалынсомй, Ерейментауском, Жаксынском, Жаркаинском, Зерендинском, Сандыктауском, Целиноградском, Шортандинском, Коргалжинском и районе имени Биржан сал.

Примечательно, что из вышеназванных райнов в 11 регионах выплаты произведены со 2 октября текущего года, в городах Косшы и Коргалжинском районе платежи поступят к 25 октября.

Как сообщили в ведомстве, в 7 регионах области акмолинцам из категории социально уязвимыз слоев населения выплачены средства ко Дню Конституции согласно плана, который был намечен на 30 августа 2023 года.

К слову, денежные выплаты получили жители Аккольского, Астраханского, Буландынского, Бурабайского, Егиндыкольского, Есильского районов и города Сепногорск. По информации управлении координации занятости и социальных программ Акмолинской области, работа по поощрению жителей области с особыми потребностями будет выполняться комплексно, социальные выплаты приуроченные к праздникам продолжатся.

Алма Байгужина

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