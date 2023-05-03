В Индии родился ребенок с третьей рукой на спине

Врачи диагностировали у новорожденного полимелию. Это редкое отклонение, которое заключается в наличии лишних конечностей. В мире известно лишь о нескольких похожих случаях, сообщает Zakon.kz.

В штате Раджастхан, Индия, родился младенец с тремя руками, сообщает Daily Mail.



У ребенка две нормальные руки, а третья – короче других и растет из спины. На ней имеются три пальца.



Младенца сняли на видео. Он лежит на боку и плачет, когда кто-то касается дополнительной конечности. По всей вероятности, ребенок родился недавно, судя по наличию пуповины.



Имя, пол и способ родов младенца не сообщаются. Врачи не сообщили о возможных методах лечения, однако в подобных случаях дополнительные конечности подлежат ампутации.



