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В Индии родился ребенок с третьей рукой на спине

ребенок с третьей рукой Фото: кадр из видео
Врачи диагностировали у новорожденного полимелию. Это редкое отклонение, которое заключается в наличии лишних конечностей. В мире известно лишь о нескольких похожих случаях, сообщает Zakon.kz.

В штате Раджастхан, Индия, родился младенец с тремя руками, сообщает Daily Mail.

У ребенка две нормальные руки, а третья – короче других и растет из спины. На ней имеются три пальца.

Младенца сняли на видео. Он лежит на боку и плачет, когда кто-то касается дополнительной конечности. По всей вероятности, ребенок родился недавно, судя по наличию пуповины.

Имя, пол и способ родов младенца не сообщаются. Врачи не сообщили о возможных методах лечения, однако в подобных случаях дополнительные конечности подлежат ампутации.


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