В Великобритании ребенок лишился руки в утробе матери

В британском графстве Дарем врачи зафиксировали редкий случай – ребенок лишился руки еще в утробе матери, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает The Independent.

Родители мальчика, 30-летний Том Нобл и 33-летняя Фэйт Ричмонд, узнали о врожденной особенности во время планового УЗИ на 15-й неделе беременности. Медики объяснили, что у плода отсутствует кисть левой руки из-за синдрома амниотических перетяжек – состояния, при котором волокна амниотического мешка теряют эластичность и могут пережать конечности ребенка, вызывая их самопроизвольную ампутацию.

Несмотря на это, мальчик, которого назвали Эзра, родился здоровым и активным. Родители признаются, что гордятся своим сыном и не собираются делать акцент на его особенностях.

"Мы не хотим, чтобы отсутствие руки стало для него преградой. Уверены, что это не остановит его на пути к мечтам", – подчеркнул отец ребенка.

А ранее в берлинской университетской клинике "Шарите" 8 ноября на свет появились пятерняшки.

