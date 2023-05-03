Почему Казахстан разрешил "перецепку" российским и белорусским перевозчикам

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев ответил, почему Казахстан остановил запрет на "перецепку" российским и белорусским перевозчикам, сообщает Zakon.kz.

К министру на пленарном заседании Мажилиса обратился депутат Болатбек Нажимиден.

"Указом президента РК мы ратифицировали в 1995 году международный договор о конвенции о перевозке грузов с применением книжки МДП, по которому возят грузы казахстанские перевозчики в 43 страны. Но 1 июля 2022 году в противоречие этой конвенции ваше министерство отдало возможность возить грузы из и в Казахстан напрямую российским и белорусским перевозчикам в ущерб казахстанским. В 2023 году 6 марта вы этот приказ продлили. Вы снова ограничили возможности перевозок казахстанским перевозчикам. Второе: есть у нас понятие внешняя граница, где контроль осуществляет ваше министерство. Этот момент некачественно выполняется вашими службами. Это наносит ущерб нашим перевозчикам казахстанским". Болатбек Нажимиден

Министр ответил, что недавно собирали "буквально всех автоперевозчиков этого рынка". И в целом эта перевозка всегда осуществлялась российскими и белорусскими компаниями.

"Она была запрещена после запрета для РФ на ввоз продукции на территории с границей ЕС. Поэтому мы пошли на перецепку. Тут два вопроса стоит. Либо наши отечественные перевозчики, либо экономика, которая получает товары: наши предприниматели и производители. Поэтому мы пошли на то, чтобы перецепку разрешить. Но традиционно этот объем был за российскими и белорусскими перевозчиками. В целом во главе угла мы поставили экономику Казахстана". Марат Карабаев

Депутат отметил, что Казахстан ратифицировал конвенцию с 43 странами.

"Часть этих грузов вашим приказом начали возить российские и белорусские перевозчики. Ваш ответ я считаю неправильным". Болатбек Нажимиден

Марат Карабаев ответил, что для того, чтобы на казахстанском рынке не было российских и белорусских перевозчиков, МИИР ужесточило требования по доступу к иностранным банкам и допуску к международным перевозкам, что и было защитой наших внутренних перевозчиков.

Ранее сообщалось, что Казахстан не будет запрещать "перецепку" российским и белорусским грузоперевозчикам.