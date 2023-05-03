В Мангистауской области модернизируют сухопутные пункты пропуска на внешней границе ЕАЭС

В Мангистауской области модернизируют и технически дооснащают пункты пропуска "Темир-баба" (на границе с Туркменистаном) и "Тажен" (на границе с Узбекистаном), расположенные на участке таможенной границы Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте госдоходов Мангистауской области, цель проекта – приведение обустройства и оснащенности казахстанских пунктов пропуска в соответствие с самыми современными требованиями, которые позволят:

увеличить пропускную способность пунктов пропуска, соответственно, количества транспортных средств и товарооборот;

внедрить современные технологии контроля, связи, передачи и обмена данных;

оснастить пункты пропуска новейшим оборудованием для осуществления контроля физических лиц, багажа, товаров и транспортных средств.

Завершить модернизацию планируется за 19 месяцев.

Строительство в пунктах пропуска начато в марте 2023 года. Завершение проекта планируется в конце 2024 года.

"В рамках реализации проекта пункты пропуска будут обустроены с учетом разделения потоков движения транспортных средств в целях исключения их скрещивания. Также будут обустроены складские помещения, автостоянки, карантинные стоянки, отдельные полосы для крупногабаритных/тяжеловесных транспортных средств. Количество полос движения транспортных средств будет увеличено с 2-х до 6-ти (по 3 в каждую сторону)", – рассказали в ДГД.

Пункты пропуска будут оснащены автоматизированной системой контроля для безостановочного движения автотранспортных средств. Данная система представляет собой коридор технического контроля.

При проезде через него в автоматизированном режиме в отношении товаров и транспортных средств проводится контроль с использованием технических средств таможенного контроля (инспекционный досмотровой комплекс, измерительное оборудование и т.д.).

Таким образом, после модернизации планируется увеличить пропускную способность пунктов пропуска в 8-12 раз и сократить время с 1-го часа до 25 минут.

В ДГД также отметили, что модернизация пунктов пропуска проводится без закрытия пунктов пропуска, но с ограничением движения автотранспорта и физических лиц.

Пропуск транспортных средств и физических лиц осуществляется на части территории пунктов пропуска, а остальная часть территории, где ведется строительство ограждена и закрыта для перемещения.

В связи с чем участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков и других заинтересованных лиц просят учесть данные ограничения при перевозке товаров и транспортных средств, а также следовании через Государственную границу РК.