Открыты новые высокотехнологичные пункты пропуска "Казыгурт" и "Темир-баба"

Введены в эксплуатацию два обновленных автомобильных пункта пропуска: "Казыгурт" на границе с Узбекистаном и "Темир-баба" на границе с Туркменистаном, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК 12 декабря рассказали, что открытие объектов состоялось в рамках государственной программы по модернизации приграничной инфраструктуры, которая реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

В мероприятии по открытию пункта пропуска "Казыгурт" приняли участие министр финансов РК Мади Такиев и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Мади Такиев сообщил, что программа модернизации охватывает в общей сложности девять пунктов пропуска, расположенных на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Работы на ряде объектов, включая "Капланбек", "Атамекен", "Кольжат" и "Алаколь", уже завершены, а до конца года планируется модернизировать пункты "Тажен", "Майкапчагай" и "Бахты".

"Реконструкция проводилась без закрытия движения и снижения пропускной способности. Для этого была организована временная схема движения, что позволило избежать образования очередей и сохранить бесперебойность грузового и пассажирского сообщения. В результате внедрения новых технологий время прохождения границы на обновленных пунктах пропуска сокращено до 30 минут, пропускная способность увеличена до 1000 автомобилей в сутки. Уже сейчас через модернизированные пункты пропуска транспортный поток увеличился в 2,5 раза. Так, если в 2022 году границу пересекли 640 тысяч автомобилей, то в настоящее время этот показатель вырос до 1,5 миллиона", – отметили в комитете.

Модернизированный пункт пропуска "Казыгурт" представляет собой современный технологичный комплекс, соответствующий международным стандартам. Здесь внедрены автоматическая система регистрации транспорта, современное сканирующее оборудование, весогабаритные системы, а также рентген-телевизионные установки, тепловизоры и средства радиационного контроля. Потоки движения разделены для пешеходов, легкового и грузового транспорта, что повышает безопасность и удобство. Для грузовиков организованы сквозные автоматизированные коридоры, позволяющие проходить технический контроль без остановки.

Фото: gov.kz

"Параллельно с обновлением инфраструктуры Министерство финансов РК ведет активную работу по цифровизации таможенных процедур. Поэтапно внедряется Информационная система "Keden", которая представляет собой переход к полностью интегрированной цифровой таможне. Система уже автоматизировала работу с экспресс-грузами, учет товаров и виртуальные склады. В настоящее время запускается модуль декларирования товаров и услуг на базе искусственного интеллекта. Целью является завершение полного цикла электронного декларирования и внедрение в 2026 году новых модулей для контроля, экспертизы и оценки эффективности, что значительно упростит и ускорит работу для бизнеса". Комитет государственных доходов

Кроме того, на стадии реализации находятся и другие проекты. Так, в апреле началась масштабная реконструкция пункта пропуска "Жибек жолы" на границе с Узбекистаном. Новый комплекс будет включать два современных пассажирских терминала общей площадью 10 тысяч квадратных метров и единый навес для автотранспорта. После завершения работ в июле 2026 года пропускная способность пункта вырастет до 70 тыс. человек и до 2 тыс. легковых автомобилей в сутки.

Одним из наиболее инновационных направлений является совместный с Китаем проект "Бахты – Покиту". Китайская сторона инвестирует около 50 миллионов долларов США в создание полностью автоматизированных логистических центров на обеих территориях. В рамках проекта планируется использовать беспилотные электрические шаттлы для перевозки грузов, внедрить интеллектуальную логистику, AGV-терминалы, зарядные станции и обеспечить полную интеграцию цифровых систем двух стран, создав один из самых технологичных транспортных коридоров во всем регионе.

Фото: gov.kz

"Запуск новых пунктов пропуска – это результат большой совместной работы государственных органов, специалистов, инженеров, строителей и пограничных служб. Мы создаем современную, технологичную и удобную инфраструктуру, которая работает на развитие экономики и позиционирует Казахстан как открытый, надежный и конкурентоспособный транзитный хаб. Кроме того, модернизация пунктов пропуска – это системный шаг по реализации поручения главы государства, направленный на повышение транзитного потенциала Казахстана. Мы создаем современную инфраструктуру, которая укрепляет торговлю, облегчает работу бизнеса и делает Казахстан ключевым логистическим узлом региона", – подчеркнул министр финансов РК Мади Такиев.

Ранее сообщалось, что правительство РК завершает модернизацию еще пяти пунктов пропуска на границе.