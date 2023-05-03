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В Минторговли рассказали, где казахстанцам покупать дешевые продукты

Казахстан министерство торговли дешевые продукты рекомендация Zakon.kz/Павел Михеев
На брифинге в СЦК первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сообщил, что лучше всего продукты покупать в крупных торговых сетях и обязательно требовать чек при оплате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, гражданам лучше покупать продукты в таких торговых точках, где есть контрольно-кассовые аппараты. Только так можно доказать факт завышения цен.

"Что касается вопроса, где покупать, то прежде всего это должны быть крупные торговые сети, торговые объекты, которые оборудованы контрольно-кассовыми аппаратами. Потому что только через чеки при наличии сомнения, что торговая надбавка не соблюдается, можно обратиться в уполномоченные органы, наш департамент торговли, чтобы мы могли определенную реакцию на факты завышения реализовать. Цивилизованный формат торговли – места приобретения таких групп товаров очень важны. Это касается социально значимых товаров". Арман Шаккалиев

Он добавил, что на некоторые продукты питания идет снижение цен.

"Анализ данных последней недели показывает, что на определенную категорию у нас снижение. Это такие товары, как гречневая крупа, сахар. Есть у нас снижение по картофелю, маслу подсолнечному. Цена снижения – от 0,7 до 2,2%, если говорить в целом по республике. Если говорить по другим группам по товарной номенклатуре, то, конечно, не везде есть снижение. Есть рост. По непродовольственной группе впервые у нас рост обогнал продовольственную группу".Арман Шаккалиев

Первый вице-министр указал, что здесь существует ряд влияющих на это факторов, но что это за факторы, он не сообщил.

13 апреля президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.

19 апреля глава государства, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, высказался о ценах на продукты.

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