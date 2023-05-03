Депутат высказался о проблеме "оттока мозгов" из Казахстана

Депутат Амерхан Рахимжанов на пленарном заседании Мажилиса 3 мая высказался о проблеме "оттока мозгов" и притока в страну неквалифицированной рабочей силы из соседних стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Амерхан Рахимжанов в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на проблему "оттока мозгов" и притока в страну неквалифицированной рабочей силы.

По его словам, с 2000 года число казахстанцев в результате оттока за рубеж уменьшилось на 346 тыс. человек.

"Приближается пора сдачи выпускниками школ Единого национального тестирования и выбора ими вуза для получения образования. Не секрет, что из года в год многие зарубежные вузы ведут целенаправленную политику для переманивания лучших школьников из Казахстана, которые в дальнейшем зачастую остаются в этих странах", – отметил он.

Депутат с сожалением отметил, что в условиях дефицита рабочих мест в соседних странах в Казахстан часто прибывает неквалифицированная рабочая сила из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

"Они не только не платят налоги, но и "отбирают хлеб" у наших соотечественников. В Таджикистане и Кыргызстане денежные переводы составляют около 25% от всего ВВП страны. В Узбекистане их доля ниже, но уровень зависимости потребления от доходов мигрантов сохраняется высоким, около 15% ВВП", – заявил парламентарий.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года правительство намеревалось создать Единую информационную систему учета движения мигрантов для учета движения миграционных потоков.

"Но на сегодняшний день никаких эффективных действий со стороны правительства не наблюдается", – отметил Амерхан Рахимжанов.

Он поинтересовался, когда будет запущена данная система, кто является ее разработчиком и сколько средств направлено на ее создание.

"Не назрела ли необходимость ужесточения наказания как для нарушителей, вплоть до установления запрета в будущем пересекать казахстанскую границу, так и для казахстанских как физических, так и юридических лиц, которые прикрывают нелегалов и создают им условия для нарушения законодательства?" – поинтересовался депутат.

Ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев призвал правительство усилить ответственность блогеров за распространяемую ими информацию.