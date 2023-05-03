Объявлены имена самых высокооплачиваемых спортсменов мира
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По последним данным Forbes, список спортсменов-богачей возглавляет форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" – Криштиану Роналду с доходом в 136 миллионов долларов. Он подписал фантастический контракт с "Аль-Насром" в январе 2023 года, почти вдвое увеличив свою годовую зарплату до 75 миллионов долларов. За португальцем следуют игроки "ПСЖ" – Лионель Месси (130 млн) и Килиан Мбаппе (120 млн), которые также связаны рекламными контрактами со странами Ближнего Востока.
Фото: twitter/KMbappe
Звездный баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс занимает четвертое место в рейтинге высокооплачиваемых спортсменов с доходом в 119,5 млн долларов. Еще два игрока NBA вошли в топ-10 спортсменов-богачей, 8 место – Стефен Карри (100,4 млн), и 10 место – Кевин Дюрэнт (89,1 млн).
Фото: Instagram/canelo
Автор трилогии GGG – Canelo, мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес располагается на пятой строчке списка Forbes с капиталом 110 млн. На шестой и седьмой позиции обосновались американские гольфисты, Дастин Джонсон – 107 млн и Фил Микельсон – 106 млн. Завершивший карьеру легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер с доходом в 95,1 млн находится на девятом месте рейтинга высокооплачиваемых спортсменов планеты.