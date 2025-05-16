Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года

Знаменитый португальский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду объявлен самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года с доходом в 275 млн долларов США, сообщает Zakon.kz

Подобные выводы сделал Forbes, который составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты, учитывая их профессиональные доходы (зарплаты, бонусы, призовые), плюс спонсорские контракты и другие сделки.

По мнению экспертов, топ-10 богатых атлетов мира возглавляет капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доход составил 275 млн долларов (225 млн в спорте + 50 млн другие доходы).

Фото: Instagram/STEPHENCURRY30

За португальцем следуют звезда НБА Стефен Карри – 156 (100+56) млн и боксер Тайсон Фьюри – 146 (140+6) млн.

Фото: Instagram/leomessi

Далее в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов располагаются: Дак Прескотт (американский футбол) – 137 (127+10) млн, Лионель Месси (футбол) – 135 (60+75) млн, Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,8 (48,8+85) млн, Хуан Сото (бейсбол) – 114 (109+5) млн, Карим Бензема (футбол) – 104 (100+4) млн, Сехей Отани (бейсбол) – 102,5 (2,5+100) млн и Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 101,4 (51,4+50) млн.

Три месяца назад Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2024 года с доходом в 260 млн долларов.