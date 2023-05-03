Необычный подход к школьникам нашел учитель математики из Аральска

Спортивный подход к преподаванию точной науки придумал молодой учитель школы-гимназии №262 Аральска Мукан Тулебаев, сообщает Zakon.kz.

По словам педагога из Кызылординской области, в новом способе обучения учащиеся не гонятся за мячом, а мысленно атакуют, делая задачи и защищаясь знаниями.

"На уроке, который проходит по правилам мини-футбола, шесть учащихся делятся на две группы и соревнуются. Команды могут заранее составить план и изменить его во время игры". Мукан Тулебаев

Педагог отмечает, что сегодня немало тех, кто проводит свое время в виртуальном мире, а однотипные занятия утомляют учеников.

"Моя главная цель при использовании этого метода – заинтересовать учащихся. Этот игровой метод эффективен, потому что, соревнуясь, дети замечают, насколько высок их уровень знаний, а также благодаря конкурсу-уроку учащиеся ощущают математическую атмосферу и конкуренцию. В целом, это положительно способствует продвижению учащихся. Следовательно, команды-соперники осознают необходимость использования "силы знаний", а не "силы рук" для достижения желаемого результата". Мукан Тулебаев

В пресс-службе Министерства просвещения добавили, что 25-летний педагог начал готовить учащихся к ЕНТ таким необычным способом два года назад.

"С тех пор результаты школьников улучшились. Теперь учитель планирует внедрить новые методы в проведение занятий с использованием других популярных среди молодежи правил игры", – уточнили в ведомстве.

25 апреля сообщалось, что в Казахстане передумали менять учебники на планшеты.