В Казахстане передумали менять учебники на планшеты
Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 25 апреля заявил, что в Минпросвещения передумали менять школьные учебники на планшеты, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ попросили главу МЦРИАП рассказать, какое продолжение получила идея заменить учебники на планшеты. Таким образом, в ведомстве предлагали облегчить вес школьных рюкзаков.
"Планшеты, так как нам было поручено сформулировать предложение, мы его сформулировали и предлагали каждому ребенку планшет взамен учебников. Но отраслевое министерство – Министерство просвещения, проработало данный вопрос и сейчас предлагает другой метод внедрения инновации в образовательный процесс. У них другой подход, другое мнение. Мы опираемся на их мнение", – заявил министр.
В Министерстве просвещения рассказали о каких методах идет речь.
"Планируется использовать интерактивные панели в классах", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Мусин также прокомментировал вероятность введения детских SIM-карт в Казахстане.
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