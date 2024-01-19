Учитель из Казахстана объясняет законы физики с помощью комиксов

Учитель физики из Семея Жаскайрат Наубетов применяет особый подход к преподаванию физики, сообщает Zakon.kz.

Жаскайрат Наубетов использует социальные сети, компьютерные игры, комиксы-сериалы, чтобы повысить интерес учащихся к предмету. В развитии творческого мышления учащихся он преподает физику через комиксы. В результате, чтобы нарисовать комикс, ученик исследует тему, добавляет креатив, интересуется уроком.

Фото: gov.kz

Данный необычный метод он применяет к ученикам 7 и 9 класса. Они создают комиксы на темы "Плотность", "Законы Ньютона", "Закон сохранения энергии", "Закон Архимеда", упрощая сложные для понимания темы.

Фото: gov.kz

"Когда начал применять комиксы, у учащихся вырос интерес к физике, и они стали с энтузиазмом изучать мой предмет. Сейчас молодое поколение проводит много времени на смартфоне. Этот метод был рациональным в том, чтобы проводить время на телефоне эффективно и с пользой. Особенно развивает у ребенка мышление, творческие навыки, умение рисовать. Как часть сторителлинга, я использую ежедневно, чтобы заинтересовать учеников. Сейчас учащиеся сами учатся создавать комиксы и используют их для понимания новой темы", – рассказал учитель.

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