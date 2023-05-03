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В Казахстане стали больше производить постельного белья

Казахстан, производство Фото: pixels
В Казахстане ощутимо выросло производство постельного белья. Его произвели в 2,3 раза больше в 2022 году, чем в том же периоде 2021 года. Всего было изготовлено 21,4 млн штук постельного белья, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Бюро национальной статистики, увеличилось производство готовых текстильных изделий для домашнего хозяйства (кроме одежды) на 51,6%.

В то же время на 80,2% выросло производство нетканых материалов и изделий из нетканых материалов, кроме одежды, производство составило 4,5 млн м².

И только на 43,6% снизилось производство хлопчатобумажных тканей в прошлом году. Так, в натуральном выражении объем казахстанского производства ткани за 2022 год составил 11,5 млн м², тогда как в 2021 году произведено 20,5 млн м². 

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Ирина Лукичева
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