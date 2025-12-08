#Казахстан в сравнении
Советы

Частую ошибку при смене постельного белья назвали специалисты

Постельное белье на кровати, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 20:00 Фото: freepik
Ученые выяснили, что многие люди следят за гигиеной постельного белья неэффективно. Исследование специалистов показало, что даже при регулярной стирке у некоторых в кроватях заводятся вредные микроорганизмы, сообщает Zakon.kz.

При смене постельного белья люди часто забывают пропылесосить матрас, что приводит к накоплению пылевых клещей и других аллергенов в текстильных принадлежностях. Об этом изданию Independent рассказала профессор клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз Фристоун.

Эксперт отметила: даже если человек ежедневно принимает душ перед сном, за ночь на ткани скапливаются жир, до полулитра пота и сотни тысяч клеток кожи.

"Эти биологические остатки создают питательную среду для пылевых клещей. Сами они безвредны, однако их фекалии являются сильными аллергенами и могут провоцировать обострение экземы, астмы и аллергического ринита. Поэтому гигиена постели играет ключевую роль в снижении рисков для здоровья, особенно у людей с повышенной чувствительностью", – предупредила микробиолог.

Специалист порекомендовала менять простыни и наволочки не реже, чем раз в семь дней. Пододеяльники, по ее словам, необходимо стирать каждые две недели. А если на кровати спят домашние животные – желательно еще чаще. Подушки микробиолог рекомендует отправлять в стирку хотя бы раз в полгода, поскольку со временем они тоже накапливают пот, клетки кожи и микроорганизмы, которые вызывают различные раздражения и ухудшают качество сна.

Ранее мы рассказывали о том, что привычка спать в носках может создать проблемы со здоровьем.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
