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В ЕС провели операцию против мафии

в ЕС провели операцию против мафии Фото: pixabay
В нескольких странах Европы проведены обыски по делу калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". В Германии задержаны 30 человек, в Италии – 108, сообщает Zakon.kz.

Полиция Германии и ряда других европейских стран при участии Европола и Евроюста провела крупномасштабную операцию против итальянской мафиозной группировки "Ндрангета". В обысках утром в среду, 3 мая, участвовали правоохранительные органы ФРГ, Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании, сообщает Deutsche Welle.

В Германии операция проходила в пяти федеральных землях – Баварии, Северном Рейне – Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре и Тюрингии, в ней участвовали более 1000 человек. После обысков в жилых и служебных помещениях задержали более 30 человек.

Одновременно в Италии задержали 108 подозреваемых, в Бельгии – 6, Франции – 3, а также по одному в Португалии, Румынии и Испании. Подозреваемых, среди прочего, обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.

Основанная в 1897 году и базирующаяся в Калабрии "Ндрангета" является одной из наиболее могущественных мафиозных группировок в мире и уже долгое время осуществляет деятельность, в том числе, на территории ФРГ.

Преступная организация, в рядах которой состоят около 10 тысяч человек, занимает доминирующее положение в международной торговле наркотиками. Кроме того, она занимается торговлей оружием и отмыванием денег, а также действует в строительном секторе и других отраслях экономики.

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