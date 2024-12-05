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Итальянскую монахиню арестовали за помощь мафии

монахиня, католики, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 20:51 Фото: pixabay
В Италии монахине предъявили обвинения в связях с самой могущественной мафиозной сетью страны. Женщину поместили под арест, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в Италии сейчас проходит масштабная операция полиции, в ходе которой уже арестованы 25 человек. Всех их подозревают в принадлежности к мощной мафиозной группировке "Ндрангета".

"Среди задержанных оказалась монахиня, которая, как предполагается, выполняла роль связующего звена между преступной организацией и ее сообщниками в тюрьме", – говорится в публикации.

Известно, что монахиня работала волонтером в миланской тюрьме Сан-Витторе с 2010 года, а также была задействована в учреждениях в Павии и Риме. Следователи считают, что под прикрытием духовной миссии она имела доступ к заключенным, что позволяло ей поддерживать связь с подозреваемыми.

Также сообщается, что в ходе утренних рейдов в Ломбардии, Венето и Калабрии полиция изъяла более 1,8 млн евро, полученных незаконным путем. Арестованы также бывший советник партии "Братья Италии", возглавляемой премьер-министром Джорджией Мелони, и экс-политик из партии "Лига", союзницы правящей коалиции.

Их обвиняют в ряде тяжких преступлений, включая вымогательство, торговлю оружием и наркотиками, налоговые преступления и отмывание денег.

Ранее активисты в Италии призвали Папу Римского не рубить 200-летнюю елку на Рождество. Экологи в северной итальянской провинции Трентино развернули настоящую кампанию, чтобы помешать уничтожению дерева, которое должно стать центральным элементом рождественского убранства Ватикана.

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