В полиции опровергли новые факты об убийстве троих детей в Актау
Фото: Zakon.kz
В полиции прокомментировали информацию участкового о том, что подозреваемый в убийстве троих детей житель Актау был возвращен из Сирии в ходе операции "Жусан", сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что подозреваемый в убийстве троих детей не был возвращен из Сирии.
Ранее в СМИ появился комментарий участкового о том, что житель Актау, совершивший убийство детей в марте был участником программы "Жусан" по возвращению казахстанцев из Сирии и состоял на учете.
"Данная информация не соответствует действительности. В этой связи с сотрудником проведена профилактическая беседа о недопущении впредь таких фактов". ДП Мангистауской области
Ранее в Актау в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.
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