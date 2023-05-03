Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В полиции опровергли новые факты об убийстве троих детей в Актау

В полиции опровергли новые факты об убийстве троих детей в Актау Фото: Zakon.kz
В полиции прокомментировали информацию участкового о том, что подозреваемый в убийстве троих детей житель Актау был возвращен из Сирии в ходе операции "Жусан", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что подозреваемый в убийстве троих детей не был возвращен из Сирии.

Ранее в СМИ появился комментарий участкового о том, что житель Актау, совершивший убийство детей в марте был участником программы "Жусан" по возвращению казахстанцев из Сирии и состоял на учете.

"Данная информация не соответствует действительности. В этой связи с сотрудником проведена профилактическая беседа о недопущении впредь таких фактов". ДП Мангистауской области

Ранее в Актау в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.

Читайте также

Появились подробности гибели молодого человека у бара Караганды

Главное к утру: нехватка овощехранилищ, смерть двух подростков и выкуп за попавших в рабство казахстанцев

Нефть разлилась в Мангистау: виновных нет

Анастасия Стативкина
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления