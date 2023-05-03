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15 мая стартует программа льготной ипотеки "Алматы жастары"

15 мая стартует программа льготного кредитования "Алматы жастары" Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 15 по 31 мая начнется прием документов от молодежи на приобретение льготного жилья по программе "Алматы жастары", сообщает Zakon.kz.

Акимат города объявляет о начале приема заявлений и документов с 15 по 31 мая от молодежи Алматы в возрасте до 35 лет включительно на получение льготных жилищных займов для приобретения жилья в рамках городской программы льготного кредитования "Алматы жастары".

Заявку на участие в программе можно подать через сайт www.almaty-zhastary.kz. Авторизация на сайте проходит через электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Условия кредитования в рамках программы "Алматы жастары"

  • Максимальная сумма займа – до 18 млн тг.;
  • процентная ставка – 5%;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • возможность приобретения первичного и вторичного жилья;
  • охват – не менее 1100 человек.

Основные требования к участию

  1. Возраст участника – до 35 лет (включительно) на момент подачи заявления вне зависимости от возраста супруга (-и) (при наличии). К участию в программе в качестве основного участника допускается только один из супругов.
  2. Отсутствие у претендента программы и членов его семьи жилья на праве собственности, а также фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет на территории Республики Казахстан.
  3. Стаж официальной работы участника в городе Алматы не менее последних 6 месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений в следующих сферах: здравоохранение, образование, культура, спорт, вузы и НИИ, СМИ, социальная сфера, правоохранительные органы и городские коммунальные службы.

Более подробная информация размещена на сайте www.almaty-zhastary.kz.

Справки по телефону: +7 (727) 225 14 57 (Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы).

Для молодых учителей и медиков выделены дополнительные средства в рамках программы и увеличен лимит еще на 100 займов: 50 – для учителей, 50 – для медиков.

Ранее в Казахстане разработали Концепцию государственной молодежной политики до 2029 года.

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