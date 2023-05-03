15 мая стартует программа льготной ипотеки "Алматы жастары"

С 15 по 31 мая начнется прием документов от молодежи на приобретение льготного жилья по программе "Алматы жастары", сообщает Zakon.kz.

Акимат города объявляет о начале приема заявлений и документов с 15 по 31 мая от молодежи Алматы в возрасте до 35 лет включительно на получение льготных жилищных займов для приобретения жилья в рамках городской программы льготного кредитования "Алматы жастары".



Заявку на участие в программе можно подать через сайт www.almaty-zhastary.kz. Авторизация на сайте проходит через электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Условия кредитования в рамках программы "Алматы жастары"

Максимальная сумма займа – до 18 млн тг.;

процентная ставка – 5%;

первоначальный взнос – 10%;

возможность приобретения первичного и вторичного жилья;

охват – не менее 1100 человек.

Основные требования к участию

Возраст участника – до 35 лет (включительно) на момент подачи заявления вне зависимости от возраста супруга (-и) (при наличии). К участию в программе в качестве основного участника допускается только один из супругов. Отсутствие у претендента программы и членов его семьи жилья на праве собственности, а также фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет на территории Республики Казахстан. Стаж официальной работы участника в городе Алматы не менее последних 6 месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений в следующих сферах: здравоохранение, образование, культура, спорт, вузы и НИИ, СМИ, социальная сфера, правоохранительные органы и городские коммунальные службы.

Более подробная информация размещена на сайте www.almaty-zhastary.kz.

Справки по телефону: +7 (727) 225 14 57 (Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы).

Для молодых учителей и медиков выделены дополнительные средства в рамках программы и увеличен лимит еще на 100 займов: 50 – для учителей, 50 – для медиков.

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