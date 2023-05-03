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В Нидерландах отцу как минимум 550 детей запретили сдавать сперму

донор спермы Фото: pixabay
Мужчина, назвавшийся Джонатаном М, значительно превысил нормы, согласно которым донорам разрешается иметь не более 25 детей от 12 матерей, сообщает Zakon.kz.

Согласно национальным правилам Нидерландов, доноры спермы могут иметь не более 25 детей от 12 матерей. Этот плодовитый донор, которого в соответствии с голландскими правилами конфиденциальности называют только Джонатан М, предоставил сперму нескольким голландским клиникам по лечению бесплодия, одному учреждению в Дании и людям, с которыми он познакомился через объявления в Интернете, говорится в письменном решении Гаагского окружного суда.

Его адвокат заявил, что мужчина хотел помочь людям, которые в противном случае не смогли бы зачать ребенка. Но судья, рассматривавший гражданское дело, сказал, что донор "намеренно солгал об этом, чтобы убедить родителей взять его в качестве донора", сообщает Sky News.

Cуд выяснил, что Джонатан М. помог произвести на свет от 550 до 600 детей с тех пор, как он начал сдавать сперму в 2007 году.

Суд добавил, что родители детей "теперь столкнулись с тем, что дети в их семье являются частью огромной сети родства с сотнями сводных братьев и сестер, которых они не выбирали". Это "имеет или может иметь негативные психосоциальные последствия для детей". 

Донору грозит штраф в размере 100 тыс. евро (49,2 млн тенге) за каждый случай, если он нарушит запрет.

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