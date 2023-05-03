В Нидерландах отцу как минимум 550 детей запретили сдавать сперму
Согласно национальным правилам Нидерландов, доноры спермы могут иметь не более 25 детей от 12 матерей. Этот плодовитый донор, которого в соответствии с голландскими правилами конфиденциальности называют только Джонатан М, предоставил сперму нескольким голландским клиникам по лечению бесплодия, одному учреждению в Дании и людям, с которыми он познакомился через объявления в Интернете, говорится в письменном решении Гаагского окружного суда.
Его адвокат заявил, что мужчина хотел помочь людям, которые в противном случае не смогли бы зачать ребенка. Но судья, рассматривавший гражданское дело, сказал, что донор "намеренно солгал об этом, чтобы убедить родителей взять его в качестве донора", сообщает Sky News.
Cуд выяснил, что Джонатан М. помог произвести на свет от 550 до 600 детей с тех пор, как он начал сдавать сперму в 2007 году.
Суд добавил, что родители детей "теперь столкнулись с тем, что дети в их семье являются частью огромной сети родства с сотнями сводных братьев и сестер, которых они не выбирали". Это "имеет или может иметь негативные психосоциальные последствия для детей".
Донору грозит штраф в размере 100 тыс. евро (49,2 млн тенге) за каждый случай, если он нарушит запрет.