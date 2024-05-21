Усыновлять детей из-за границы запретили в Нидерландах

Нидерланды приняли решение полностью приостановить усыновление детей из-за границы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, министр по вопросам правовой защиты Франк Вервинд проинформировал парламент о принятии этого решения. В прошлом месяце главный законодательный орган Нидерландов одобрил предложение Социалистической партии "о постепенном отказе от международного усыновления".

По словам министра, уже начатые процедуры усыновления из-за границы будут завершены, однако прием новых заявок будет немедленно остановлен. "Интересы детей, которые уже участвуют в процедуре усыновления, имеют первостепенное значение, - отметил он. - Не должны упускаться из виду и интересы будущих усыновителей".

Усыновление из-за границы уже давно находилось под вопросом в Нидерландах. В 2021 году оно было остановлено после сообщений о злоупотреблениях, однако затем усыновление вновь стало возможным из Болгарии, Венгрии, Лесото, Португалии, Таиланда, Тайваня, Филиппин и ЮАР.

Ранее в Министерстве просвещения Казахстана корреспонденту Zakon.kz предоставили подробную информацию про процедуры усыновления ребенка в нашей стране..