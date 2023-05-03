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Спрос на подержанные иностранные авто в Казахстане объяснил депутат

запрос Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Наурыз Сайлаубай на пленарном заседании Палаты озвучил свою версию, почему иностранные автомобили пользуются спросом среди казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Наурыз Сайлаубай в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра коснулся темы легализации иностранных авто в стране.

"Мы поднимаем вопрос о судьбе около 80 тыс. авто, въехавших на территорию Казахстана после 1 сентября 2022 года. Почему простое население завозит автомобили из других государств, то есть с иностранной регистрацией? Потому что они более высокого качества, а также доступны по цене, чем те авто, которые есть у нас в стране", – заявил он.

При этом он отметил, что покупка таких авто выгодна для населения.

"Если подержанная Toyota Camry 20 в Казахстане два-три года назад стоила 2 млн тенге, то сейчас – уже почти 4 млн тенге. В нашей стране покупка Toyota воспринимается как инвестиция, потому что цена приобретенного старого автомобиля с каждым годом все выше, а автомобили, собранные у нас, недоступны для обычных граждан, а цена не соответствует качеству", – считает он.

Ранее депутат Амерхан Рахимжанов высказался о проблеме "оттока мозгов" из Казахстана.

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