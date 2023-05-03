Жигули Дайрабаев не намерен просить прощения у казахстанцев за своих сыновей
Журналисты отметили, что за рубежом есть практика, когда оскандалившиеся чиновники или народные избранники слагают полномочия или мандат депутата. При этом они публично просят прощения у народа. В этой связи они поинтересовались, почему он не попросил прощения за своих сыновей.
"Если я что-то лично сам нарушил или сделал, вы скажите, я попрошу прощения. А дети, думаю, сами ответят за себя и свои поступки", – заявил в ответ Жигули Дайрабаев.
Мажилисмен заявил, что не вмешивается в дела суда над сыновьями.
"Время покажет, я не могу делать выводы, правоохранительные и судебные органы примут решение, я не могу вмешиваться в дела суда. Если я уйду, откажусь от мандата депутата, то не смогу помочь таким же простым людям, как вы. Я много приношу пользы людям. Мы будем развивать сельское хозяйство. Дайте нам возможность сделать это", – резюмировал Жигули Дайрабаев.
7 апреля 2023 года стало известно, что суд в Таразе вынес приговор сыновьям мажилисмена Жигули Дайрабаева. Они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства). Часть средств подсудимые похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды. Они причинили ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.