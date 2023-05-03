Жигули Дайрабаев не намерен просить прощения у казахстанцев за своих сыновей

Депутат Жигули Дайрабаев в кулуарах Мажилиса объяснил, почему не считает необходимым просить прощения у казахстанцев за действия своих детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что за рубежом есть практика, когда оскандалившиеся чиновники или народные избранники слагают полномочия или мандат депутата. При этом они публично просят прощения у народа. В этой связи они поинтересовались, почему он не попросил прощения за своих сыновей.



"Если я что-то лично сам нарушил или сделал, вы скажите, я попрошу прощения. А дети, думаю, сами ответят за себя и свои поступки", – заявил в ответ Жигули Дайрабаев.

Мажилисмен заявил, что не вмешивается в дела суда над сыновьями.

"Время покажет, я не могу делать выводы, правоохранительные и судебные органы примут решение, я не могу вмешиваться в дела суда. Если я уйду, откажусь от мандата депутата, то не смогу помочь таким же простым людям, как вы. Я много приношу пользы людям. Мы будем развивать сельское хозяйство. Дайте нам возможность сделать это", – резюмировал Жигули Дайрабаев.

7 апреля 2023 года стало известно, что суд в Таразе вынес приговор сыновьям мажилисмена Жигули Дайрабаева. Они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства). Часть средств подсудимые похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды. Они причинили ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.