Жигули Дайрабаев вошел в состав Водного совета
По информации Kazinform, из состава Водного совета при правительстве Казахстана был исключен президент Ассоциации водохозяйственных предприятий и организаций Нурлан Атшабаров. В него был включен депутат Мажилиса Парламента РК Жигули Дайрабаев.
Водный совет при правительстве РК был создан два года назад для совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане. Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.
Жигули Дайрабаев родился 29 октября 1954 года.
Учился в Казахском сельскохозяйственном институте им. Турара Рыскулова и Высшей школе агропромышленного комплекса.
С декабря 2022 года заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" (избран на съезде партии 23 декабря 2022 года)
В 2022 году был кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах.
Ранее депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев опроверг информацию о том, что его сыновья держали в рабстве мужчину. Слова 60-летнего жителя Жамбылской области Василия Ковешникова он назвал неправдой.