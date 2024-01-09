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Жигули Дайрабаев вошел в состав Водного совета

Жигули Дайрабаев получил новую должность Фото: Facebook/Жигули Дайрабаев
Жигули Дайрабаев вошел в состав Водного совета при правительстве, сообщает Zakon.kz.

По информации Kazinform, из состава Водного совета при правительстве Казахстана был исключен президент Ассоциации водохозяйственных предприятий и организаций Нурлан Атшабаров. В него был включен депутат Мажилиса Парламента РК Жигули Дайрабаев.

Водный совет при правительстве РК был создан два года назад для совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане. Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.

Жигули Дайрабаев родился 29 октября 1954 года.

Учился в Казахском сельскохозяйственном институте им. Турара Рыскулова и Высшей школе агропромышленного комплекса.

С декабря 2022 года заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" (избран на съезде партии 23 декабря 2022 года)

В 2022 году был кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах.

Ранее депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев опроверг информацию о том, что его сыновья держали в рабстве мужчину. Слова 60-летнего жителя Жамбылской области Василия Ковешникова он назвал неправдой. 

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